Leone e Vittoria Ferragni, pigiama orsetti: il coordinato, strano ma vero, è low cost.

Leone e Vittoria Ferragni, tramite i social di mamma Chiara Ferragni e papà Fedez, si sono mostrati con un pigiama orsetti adorabile. Fratello e sorella, in coordinato, hanno fatto impazzire i fan dei Ferragnez, soprattutto perché hanno sfoggiato modelli low cost.

Leone e Vittoria Ferragni: il pigiama orsetti

Pigiama party in casa di Chiara Ferragni e Fedez, con i piccoli Leone e Vittoria vestiti uguale. Fratello e sorella, tramite i canali social di mamma e papà, sono apparsi con un pigiama orsetti a dir poco adorabili. Dopo i cuoricini, le scimmiette e le zebre, l’imprenditrice ha deciso di puntate sui classici teddy bear.

Di che marca è il pigiama di Leone e Vittoria?

Il pigiama orsetti sfoggiato da Leone e Vittoria sono composti da maglia e pantalone a fondo bianco, con dei piccoli teddy bear all-over e la scritta Nice team sul petto.

Il modello, strano ma vero, è firmato Zara. Ovviamente, i baby Ferragni indossano lo stesso pigiama, ma di taglie differenti.

Quanto costa il pigiama di Leone e Vittoria?

Il look notte di Leone e Vittoria non sarebbe completo senza gli immancabili calzini antiscivolo. Considerando che si tratta di un pigiama di Zara, la domanda dei fan sorge spontanea: quanto costa? Il prezzo è davvero piccolo piccolo: sul sito del brand è in vendita a 12,95 euro.