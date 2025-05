Un evento senza precedenti

Per la prima volta nella storia della Chiesa, Papa Leone XIV ha guidato la preghiera del Regina Coeli dalla loggia della Basilica Vaticana. Questo evento ha attirato una folla immensa, segno di un forte legame tra il Pontefice e i fedeli. La cerimonia, che si è svolta in un clima di intensa spiritualità, ha rappresentato un momento di riflessione e di unità per la comunità cattolica e non solo.

Un forte richiamo alla pace

Nel suo discorso, Leone XIV ha condannato con fermezza le violenze che caratterizzano quella che ha definito la “terza guerra mondiale a pezzi”, richiamando le parole di Papa Francesco. La situazione in Ucraina è stata al centro della sua attenzione, con un appello per una pace giusta e duratura. Il Papa ha anche chiesto la fine delle ostilità a Gaza e la liberazione degli ostaggi israeliani, sottolineando l’urgenza di un dialogo costruttivo tra le nazioni.

Un messaggio ai giovani

Leone XIV ha rivolto un appello particolare ai giovani, esortandoli a cercare ascolto e sostegno all’interno delle comunità. Questo messaggio è particolarmente significativo in un periodo in cui le nuove generazioni si trovano ad affrontare sfide senza precedenti. Il Papa ha sottolineato l’importanza di costruire un futuro di pace e solidarietà, invitando i giovani a essere protagonisti attivi nella società.

Rituali e tradizioni

Prima della preghiera del Regina Coeli, Leone XIV ha celebrato una messa nelle Grotte Vaticane, un gesto che evidenzia il rispetto per la tradizione e la memoria dei suoi predecessori. Durante la celebrazione, ha visitato le tombe dei Papi che lo hanno preceduto, rendendo omaggio alla loro eredità spirituale. Dopo la benedizione, ha riaperto l’appartamento papale nel Palazzo Apostolico, che potrebbe diventare la sua futura residenza, segnando così un nuovo capitolo nella storia della Chiesa.