Il nuovo Papa Leone XIV e il suo inizio

Il 18 maggio segnerà una data storica per la Chiesa Cattolica, con Leone XIV che presiederà la sua prima messa di inizio pontificato. Questo evento, atteso da molti, rappresenta un momento di rinnovamento e speranza per i fedeli di tutto il mondo. La Prefettura della Casa Pontificia ha comunicato il calendario dei primi impegni del Papa, delineando un programma ricco di incontri e celebrazioni.

Incontri con i cardinali e il Regina Caeli

Il giorno successivo alla sua messa, Leone XIV incontrerà i cardinali, un momento cruciale per stabilire relazioni e discutere le future direzioni della Chiesa. Domenica 11 maggio, il Papa si affaccerà dalla Loggia centrale di San Pietro per il primo Regina Caeli, un appuntamento tradizionale che segna l’inizio della sua comunicazione con i fedeli. Questo gesto simbolico rappresenta un legame diretto tra il Papa e la comunità cattolica, sottolineando l’importanza della preghiera e della riflessione collettiva.

Un programma fitto di eventi

Il programma di Leone XIV non si ferma qui. Lunedì 12 maggio, il Papa avrà un incontro con la stampa mondiale, un’opportunità per presentarsi e condividere la sua visione per il pontificato. Il 20 maggio, si svolgerà la cerimonia di presa di possesso della Basilica Papale di San Paolo Fuori le Mura, un momento di grande significato spirituale. Il giorno successivo, il 21 maggio, Leone XIV terrà la sua prima udienza generale, un’importante occasione per interagire con i fedeli e rispondere alle loro domande.

Il 24 maggio, il Papa incontrerà la Curia Romana e i dipendenti vaticani, un passo fondamentale per costruire un team coeso e collaborativo. Infine, il 25 maggio, Leone XIV presiederà il Regina Caeli e prenderà possesso delle Basiliche Papali di San Giovanni in Laterano e Santa Maria Maggiore, completando così un ciclo di eventi che segneranno l’inizio del suo pontificato.