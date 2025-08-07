Un malore improvviso ha interrotto la quiete di una giornata qualunque: Leopoldo Mastelloni, volto noto del teatro e della televisione italiana, è stato colpito da un ictus e ricoverato d’urgenza in una struttura ospedaliera romana. A preoccupare sono le sue condizioni.

Paura per Leopoldo Mastelloni: ictus improvviso, ricoverato a Roma

L’attore e regista teatrale Leopoldo Mastelloni, che ha compiuto 80 anni lo scorso 12 luglio, è attualmente ricoverato all’ospedale Umberto I di Roma in seguito a un ictus che lo ha colpito nelle scorse ore.

La prognosi è riservata, ma secondo fonti vicine all’artista, le sue condizioni sarebbero in via di stabilizzazione: Mastelloni risulterebbe lucido e cosciente, e i danni neurologici riportati sembrerebbero contenuti. Non si esclude una possibile dimissione nel breve termine, compatibilmente con l’evoluzione del quadro clinico.

Paura per Leopoldo Mastelloni: il post sui social dopo l’ictus

Con un messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale, Leopoldo Mastelloni ha confermato personalmente la notizia del suo ricovero, ringraziando i tanti che in queste ore gli hanno manifestato vicinanza e affetto.

“Grazie a tutti voi per il vostro interessamento alla mia salute – si legge in un post sulla sua pagina Facebook -, purtroppo è tutto vero, non è una fake news ma una vera e drammatica news. Spero che con l’aiuto di tutto lo staff medico ed infermieristico del reparto di neurologia dell’ospedale Umberto Primo di Roma il tutto si possa risolvere al più presto e per il meglio. Vi voglio BENE, con grande affetto. LEOPOLDO”.

Le sue parole, affettuose e lucide, fanno ben sperare in un decorso positivo e in un possibile miglioramento delle sue condizioni.