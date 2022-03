Levante e la figlia nel passeggino “blindato”: scoppia il caso sui social

Scoppia il caso attorno alla cantante Levante: posta su Instagram una foto del passeggino "blindato" a causa del vento della figlia e i social insorgono

Scoppia il caso attorno alla cantante Levante: posta su Instagram una foto del passeggino “blindato” a causa del vento della figlia e i social insorgono.

Levante e il passeggino “blindato”: cosa è successo alla cantante

La cantante Levante era uscita, ieri 11 marzo, per una tranquilla passeggiata insieme alla figlia Alma Futura, protetta dal vento in un passeggino.

Di certo l’artista non si sarebbe aspettata che si sarebbe creato un vero e proprio polverone sui social, dopo aver postato una foto di questo momento madre-figlia sul proprio profilo Instagram. Moltissimi seguaci della cantante, infatti, non hanno apprezzato il fatto che il passeggino di Alma Futura sembrasse “blindato“, perché chiuso completamente, per proteggere la bimba.

Levante e l’ironia sul nome della figlia

In breve tempo i termini “Levante” e “Passeggino” sono finiti tra i trend topic di Twitter, poiché moltissime oersone stavano twittando a commento della vicenda.

Non è la prima volta che la cantante finisce nelle ironie dei naviganti web. Ricordiamo che solo poche settimane fa, alla nascita della figlia Alma Futura, moltissime persone avevano iniziato a creare meme sul nome della piccola, per molti eccessivamente inusuale.