La criminologa Roberta Bruzzone a Belve: “Ecco perché non ho voluto figli”

Roberta Bruzzone si è raccontata a tutto tondo in un'intervista rilasciata all'interno del programma "Belve" e ha spiegato perchè non ha voluto avere figli.

Nella puntata di venerdì 11 marzo 2022 di “Belve”, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, la padrona di casa ha ospitato la famosa criminologa Roberta Bruzzone, che in un’intervista si è raccontata a trecentosessanta gradi, rivelando anche qual è la motivazione che si cela dietro la scelta di non avere figli.

Roberta Bruzzone ospite a Belve: “Perchè ho scelto di non avere figli”

L’intervista rilasciata da Roberta Bruzzone a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, ha permesso di scoprire alcuni interessanti dettagli riguardo la vita privata della nota criminologa, in particolare la donna tra le altre cose ha parlato anche del perchè ha scelto di non avere figli con queste parole:

“Non li ho voluti anche per egoismo, la vita che faccio mi piace troppo. Poi sarei stata una pessima madre, troppo protettiva, ingombrante, esigente. Ma parliamoci chiaro, il desiderio profondo non l’ho mai provato. Non me la sono sentita”.

La criminologa Roberta Bruzzone parla del rapporto con suo marito

Nel corso dell’intervista rilasciata a Francesca Fagnani, la Bruzzone ha anche parlato del rapporto che ha con il marito Massimo, ecco cosa ha dichiarato a riguardo:

“Mi è piaciuto subito fisicamente, è l’uomo proprio che piace a me. Siamo un monolite, siamo fatti l’uno per l’altra. Lui è molto lineare, come me. Mai avuti problemi con corteggiatori o corteggiatrici semplicemente perchè non si avvicinano. Non siamo ambigui”.

La rivelazione di Roberta Bruzzone: “Ho rifiutato di partecipare a reality show”

Roberta Bruzzone nell’intervista rilasciata a Belve ha fatto anche un’altra importante rivelazione che riguarda le numerose offerte ricevute per la sua partecipazione a noti reality show, ecco cosa ha dichiarato a tal proposito: