Serena Grandi e i fuori onda a Belve: “Cosa ti devo dire? Ho un figlio a casa..”

Serena Grandi intervistata da Francesca Fagnani: le dichiarazioni

Si tratta di uno dei volti più noti e di una vera e propria icona del cinema italiano.

Serena Grandi, protagonista non solo di tanti film, ma anche di una vita privata piuttosto movimentata, si racconta in un’intervista con Francesca Fagnani. La chiacchierata fra le due donne è andata in onda su Rai Due la sera di venerdì 11 marzo, e ha toccato diversi argomenti: dall’abuso di droghe, fino ai rapporti con personaggi di spicco come Berlusconi, Pino Daniele e Celentano.

Serena Grandi e l’abuso di sostante stupefacenti

La moglie di Mentana ha ben presto introdotto l’argomento spinoso della droga, venendo però fermata dalla Grandi: “Avevo un figlio piccolo, dovevo pensare a lui… non avevo tempo per le sostanze, io odio tutto quello che è polvere.” La Fagnani però incalza, ricordando che la Grandi aveva ammesso di aver fatto uso di stupefacenti in passato, ma l’attrice risponde: “L’ho dovuto ammettere, perché l’avvocato mi ha chiesto di ammettere, c’erano dei nomi ancora più importanti che hanno dovuto ammettere.

Ho mentito perché dovevo farlo.”

La vita sentimentale di Serena Grandi

Più avanti il focus dell’intervista si è spostato sulla vita sentimentale di Serena Grandi, con la Fagnani che ha voluto indagare sulle voci dei presunti flirt dell’attrice con alcuni personaggi in vista, facendo i nomi di Gianni Agnelli, Gianni Morandi, Adriano Celentano, Pino Daniele, Silvio Berlusconi e Bettino Craxi. Anche in questo caso però è arrivata la smentita: “Con questi non sono andata con nessuno.” Interessante però far notare cosa l’attrrice ha poi raccontato quando le telecamere si sono spente.

Da quanto appreso da Dagospia, nel fuori onda, Serena Grandi ha pronunciato queste parole, quasi a ritrattare: “Ma che ti devo dì? Che me li sono portati a letto? Non se po fa, ho un figlio a casa… Però sai che cosa? Che non mi ricordo i rapporti.”