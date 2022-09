Levante irriconoscibile con il suo nuovo look: le foto

Levante ha stupito i fan con un inaspettato cambio di look e ha detto addio alla sua folta chioma mora.

Levante ha deciso di dare un’inaspettata svolta al suo look e ha lasciato i fan completamente a bocca aperta.

Levante: il cambio di look

Per la prima volta Levante ha deciso di dire addio alla sua lunga chioma mora e ha optato per una tinta color arancio.

Per un effetto più naturale la cantante ha deciso anche di schiarire le sue folte sopracciglia, e sui social ha fatto il pieno di like, che non si aspettavano un risultato simile su di lei.

Nonostante in tanti abbiano fatto i complimenti a Levante per la sua bellezza e per il suo nuovo look, molti hanno confessato di sentire già la nostalgia del suo colore naturale e non si aspettavano di vederla con un colore tanto acceso. La cantante li stupirà tornando prima o poi al suo precedente colore?

La maternità

Pochi mesi fa Levante è diventata mamma della sua prima figlia, Alma Futura, e sui social non perde occasione per raccontare ai fan i retroscena della sua nuova vita da mamma e il suo amore per l’avvocato Pietro Palumbo.

I due, da sempre molto riservati per quanto riguarda la loro vita privata, hanno preferito non condividere sui social le foto della piccola Alma Futura, che li ha resi più felici che mai.