Levante, la depressione post parto: "Un momento buio e di solitudine"

Levante, in gara al Festival di Sanremo 2023, ha raccontato che il brano che porterà all’Ariston racconta la depressione che ha vissuto post parto.

La cantante, mamma della piccola Alma, ne è uscita proprio grazie alla sua musica.

Levante: la depressione post parto

Intervistata dal settimanale Grazia, Levante ha parlato del periodo più difficile della sua vita. Dopo la nascita della piccola Alma, è entrata in depressione e per un periodo non si è sentita più padrona delle sue emozioni. Il parto, per sua stessa ammissione, è stato bellissimo. Sono stati i mesi successivi ad averla fatta sentire come “un contenitore“.

Il racconto di Levante

Levante ha raccontato:

“Prima di rimanere incinta avevo paura del parto, che, invece, è stata un’esperienza meravigliosa. Ma del post parto nessuno mi aveva raccontato nulla, ed è stato buio. Subito dopo la nascita di mia figlia avevo bisogno di rimettermi a scrivere, a suonare. Avevo bisogno di sentirmi utile per me stessa, perché amo lavorare. In quel momento mi sentivo bloccata in un ruolo speciale, quello di madre, ma non mi bastava. Le emozioni oscillavano: ero felice, ma anche triste. E non bisogna aver paura di ammettere che non è solo un periodo di gioia… succede a tante donne”.

L’artista ha lanciato un messaggio molto importante: le donne che vivono la depressione post parto non devono vergognarsi di nulla.

Come ha superato la depressione post parto?

Levante ha sottolineato che il brano che porterà al Festival di Sanremo 2023 affronterà proprio il tema della depressione post parto. L’artista è riuscita a superare questo difficile periodo quando è tornata in possesso del suo corpo. Ha allattato la piccola Alma per i primi quattro mesi, poi le è finito il latte e ha smesso. Ha rivelato: