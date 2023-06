Lewis Capaldi, pausa "per il resto dell'anno" dopo il Glastonbury Festival

Dopo il Glastonbury Festival, dove i fan lo hanno aiutato a finire una canzone, Lewis Capaldi si prenderà una pausa. Il canate scozzese ha annunciato che, molto probabilmente, tornerà ad esibirsi nel 2024.

Lewis Capaldi: pausa dopo il Glastonbury Festival

Durante il Glastonbury Festival, Lewis Capaldi ha avuto bisogno dei fan per finire una canzone. La sindrome di Tourette ha preso il sopravvento proprio mentre si stava esibendo e gli spettatori hanno subito compreso le sue difficoltà. Il cantante scozzese ha lottato per portare a termine la performance, ma davanti alla malattia si è arreso. E’ per questo che ha deciso di prendersi una pausa.

Quando tornerà ad esibirsi Lewis Capaldi?

Dopo le difficoltà vissute al Glastonbury Festival, Lewis Capaldi ha deciso di assentarsi per un po’. Il cantante scozzese ha annunciato che, molto probabilmente, i fan non lo vedranno sul palco per il resto dell’anno. Questo significa che tornerà su un palco nel 2024.

Le dichiarazioni di Lewis Capaldi

Prima dell’esibizione al Glastonbury Festival, Lewis Capaldi aveva cancellato tre settimane di tour per “riposarsi e riprendersi” dopo diversi mesi che erano stati “pieni sia mentalmente che fisicamente“. Dopo la performance, il cantante scozzese ha dichiarato: