Libido femminile: come ritrovarla naturalmente

In caso di libido femminile bassa che si manifesta in seguito ad alcuni fattori, è possibile stimolarla con rimedi naturali e il miglior integratore.

quel punto di vista e stimolare il piacere. Purtroppo, a volte capita che il desiderio, quindi la libido femminile sia bassa o non sufficiente e innesca dei problemi o disagi all’interno della coppia. Per riuscire a stimolarla si può contare su un ottimo rimedio a base naturale.

Libido femminile

Il desiderio, la passione che si prova verso il proprio partner è sicuramente il motore della sessualità, la molla che spinge a volersi avvicinare a lui per viverlo sotto un altro punto di vista. Noto anche come libido femminile, è ildesiderio di ogni donna che vuole vivere il partner sotto le lenzuola in modo appassionato e piacevole per entrambi.

La libido femminile aumenta con il tempo e l’esperienza con l’apice della maturità sessuale che si raggiunge verso i 35 anni. Secondo il parere degli esperti del settore, è molto importante questo fattore dal momento che è indicatore di una buona salubrità generale e di una migliore qualità della vita. Si pensa che nella donna il desiderio sessuale tende a svilupparsi un po’ più tardi rispetto agli uomini e che siano timide nel parlarne.

Molto legata alla sfera emotiva e psicologica, quindi può aumentare o anche diminuire con il tempo. Sono diversi i metodi che possono aiutare a ritrovare oppure aumentare la libido specie se bassa. Un massaggio al partner può accendere maggiormente il desiderio e ritrovare quelle passioni e impulsi che si credevano sopite oppure l’uso di un integratore come Femmax può sicuramente accendere nuovamente il desiderio.

L’alimentazione può essere la chiave giusta per ritrovare naturalmente la libido femminile dal momento che vi sono alcuni alimenti come il peperoncino, l’aglio e lo zenzero che possono aiutare ad aumentare la circolazione sanguigna e quindi stimolare l’eros e il desiderio verso il partner. Si consiglia di riscoprirsi dedicandosi a giochi erotici o fantasie che possano riaccendere il desiderio.

Libido femminile bassa: cause

Può capitare che non sempre si abbia voglia di lasciarsi andare alle pulsioni e in quel caso si parla di libido femminile bassa che porta sia la donna, ma anche il partner a essere insoddisfatti durante il rapporto sessuale. Una condizione che comporta una riduzione del desiderio sessuale e quindi di vivere il rapporto sotto le lenzuola con il compagno.

Una condizione come la libido femminile bassa è data sia dagli ormoni, ma anche da alcune cause che possono interessare sia l’aspetto psicologico che relazionale. Può essere legato a delle esperienze difficili vissute in passato, a dei traumi che hanno coinvolto la sfera sessuale, ma dipende anche dalla cultura, le regole sociali, gli usi, i costumi, ecc.

Come già detto, le cause possono essere sia di tipo organico, quindi delle disfunzione o dei deficit ormonali, oppure a livello psicologico, quindi lo stress, l’ansia possono incidere su una libido femminile bassa. Ci possono anche essere dei disagi nella coppia, come una scarsa intesa, la poca considerazione da parte del partner che portano a vivere questa condizione.

In caso di disagi nella coppia, si consiglia di parlarne con un esperto in modo da capire quale sia il problema e provare a risolverlo insieme per ritrovare il piacere e la voglia di stare insieme. Solitamente verso una certa età, solitamente durante la menopausa, a causa anche degli estrogeni, la libido tende a diminuire oppure dopo la gravidanza che influisce.

Libido femminile: il viagra rosa naturale

Oltre ai cibi cosiddetti afrodisiaci, ai massaggi, vi è un altro metodo che funziona molto bene per ritrovare o stimolare la libido femminile. Si tratta di Femmax, un integratore pensato per la donna e la sua sessualità. Dopo tanti prodotti a uso soltanto degli uomini, ecco ora una soluzione efficace per ogni donna.

Risponde alle esigenze delle donne che non si sentono appagate o pensano di non essere abbastanza attraenti per il partner. Con questo integratore sessuale è possibile ritrovare il desiderio e il piacere del sesso con il partner. Un integratore naturale al 100% che permette di vivere la serenità di coppia, di aumentare gli organismi e la resistenza, di essere più felici nell’atto sessuale.

Grazie ai suoi benefici e alle sue proprietà, è definito universalmente come il viagra rosa naturale .

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Dona armonia e benessere sotto tutti gli aspetti ottenendo vantaggi e benefici sia da un punto di vista fisico che emozionale. Grazie a Femmax, il piacere è molto più intenso. Aumenta l’autostima, dona maggiore energia e migliora l’umore in modo da vivere le giornate con maggiore serenità e positività. Si ha maggiore voglia di fare l’amore.

Non ha controindicazioni o effetti collaterali dal momento che al suo interno si trovano componenti naturali come il ginger che aiuta d aumentare il desiderio stimolando il piacere e Muira Pauma, una erba di origine amazzonica, considerata un ottimo afrodisiaco che ha varie proprietà, in quanto contrasta l’indebolimento nervoso e permette di stimolare il piacere e l’azione degli ormoni femminili.

Si consiglia di assumerne una o due compresse poco prima del rapporto sessuale in modo da ottenere notevoli risultati.

Essendo esclusivo e originale, non è acquistabile su Internet o nei negozi fisici, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto per cui bisogna compilare il modulo e inviarlo. Femmax ha un costo di 39€ per una confezione, ma è possibile anche usufruire di altre offerte. Il pagamento è con le seguenti modalità: Paypal, carta di credito o contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.