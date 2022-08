Libri di settembre: le novità e i consigli

Dai libri horror come l'ultimo di Stephen King sino ai romanzi thriller o altri generi, sono alcuni dei libri in uscita prossimamente nelle librerie.

Il mese di settembre non è ancora cominciato, mancano pochi giorni. I lettori non vedono l’ora che arrivi questo periodo dell’anno in modo da scoprire quali saranno i libri che usciranno nelle prossime settimane in modo da avventurarsi in nuove storie e trame per emozionarsi e sognare.

Libri di settembre

La stagione estiva è ancora in corso e, tra il mare, la piscina, la montagna e le città d’arte, i libri ci hanno fatto sicuramente compagnia. Con il mese di agosto che sta per giungere al termine, le biblioteche e le librerie sono pronte nuovamente a ripopolarsi di tantissimi volumi in uscita a settembre.

Le case editrici, come Mondadori, edizioni Iperborea, Clichy, Minimum Fax o Il Saggiatore, solo per citarne alcune, dalle loro pagine social, stanno già mostrando alcune anticipazioni e titoli dei libri in uscita nel mese di settembre pronti ad attirare l’attenzione di grandi e piccini.

Sono, come sempre, testi per tutti.

Non resta che dare una occhiata alle pagine social delle case editrici oppure iscriversi alle news letter in modo da non perdere neanche una delle tante novità pronte a uscire a settembre. Quindi, taccuino e penna in mano perché sono davvero tanti i volumi letterari che faranno riflettere, emozionare, commuovere i lettori di ogni genere ed età.

Ci sono poi una serie di riviste letterarie come Il Libraio che offrono diversi spunti per trovare i libri più noti e conoscere nuovi scrittori ed esordienti in modo da capire quali libri si leggeranno, a partire dal prossimo mese.

Libri di settembre: le novità

Le biblioteche e librerie di tutta Italia stanno già cominciando a darsi da fare per preparare gli scaffali in attesa di accogliere i libri e le novità letterarie che usciranno nel mese di settembre. Il mese che sta per giungere si prospetta molto ricco dal punto di vista letterario con tantissimi titoli pronti a soddisfare la curiosità di ogni lettore.

Si trovano volumi e libri per ogni genere e gusto letterario.

Tra le novità letterarie, in uscita nei primi giorni del mese di settembre, per la precisione, il 6, i lettori non potranno perdersi l’ultimo romanzo del genio del brivido. Infatti, Stephen King sta per arrivare in libreria con Fairy tale, edito dalla casa editrice Sperling & Kupfer.

Chi è appassionato della serie Il paradiso delle signore 2, sarà contento di scoprire che a metà del mese esce il libro scritto da Monica Mariani e Francesca Primavera, edito da Rai Libri. Una storia d’amore che scandalizza e anche oggetto di pettegolezzi. Gli amanti del genere thriller saranno contenti di aspettare il 13 settembre per l’arrivo nelle librerie di Delitto di famiglia di Megan Collins.

Dopo Treno di notte per Lisbona, amato da molti lettori, Pascal Mercier, torna in libreria con Il peso delle parole che racconta dell’amore per i libri in ogni forma e sfaccettatura. Alessia Gazzola, la scrittrice delle storie della Allevi, arriva con La Costanza è un’eccezione dove la protagonista, dal caldo della Sicilia, si trasferisce al nord. Trovano spazio romanzi storici come quello di LeMaitre oppure i gialli di Alessandro Piperno, dal titolo Proust e gli altri.

