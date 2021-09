Libri per l’autunno: i migliori per la stagione

Dai thriller alle storie illustrate per bambini, sono diversi i libri da leggere per l'autunno che accompagnano nelle serate uggiose e fresche.

Quando le temperature cominciano ad abbassarsi, non c’è cosa più bella che stare sulla propria poltrona o letto a leggere un buon libro. Un modo per passare il tempo e dedicarsi a questo periodo dell’anno in compagnia di belle storie.

Qui è possibile trovare una serie di libri per l’autunno perfetti da accompagnare a un tè o una tisana.

Libri per l’autunno

Quando l’aria comincia a farsi un po’ più fresca, anche se non del tutto fredda, le temperature si abbassano, le foglie si tingono dei colori del rosso e dell’arancio, non c’è nulla di più bello che prendere con sé un libro e catapultarsi nella storia che l’autore ha scritto.

In quelle pagine, è sicuro di trovare la storia e le parole adatte a quello che sentiamo e proviamo in quel momento.

Chi ama leggere lo sa molto bene che l’autunno è la stagione migliore per leggere, complice anche il fatto che le giornate cominciano a diventare più fredde e uggiose, quindi non si ha molta voglia di uscire. In queste condizioni atmosferiche, i libri possono essere degli ottimi alleati e amici durante le serate e giornate autunnali.

Basta un plaid, la finestra chiusa, una tazza di tè bollente e si è pronti a immergersi nelle tantissime avventure. L’arrivo di settembre e di conseguenza della stagione autunnale porta sugli scaffali di librerie e biblioteche tantissimi nuovi libri pronti per essere letti.

Tra le tantissime storie appassionanti, sicuramente ognuno può trovare quella che maggiormente si addice ed è adatta. Dai thriller alle storie d’amore sino alla raccolta di poesie, passando per le graphic novel, ecco alcuni dei libri da leggere per l’autunno che possono fare compagnia durante le uggiose serate.

Libri per l’autunno: i consigliati

La pioggia che ticchetta sul vetro, gli sbalzi termici, una tazza di tè tra le mani sono alcuni dei fattori che accompagnano la lettura dei migliori libri per la stagione autunnale. Se ancora non si sa quale leggere, qui ci sono alcuni utili consigli che possono sicuramente aiutare a trascorrere nel modo migliore questi giorni in casa accompagnati dalle parole degli scrittori o scrittrici del cuore. Moltissimi anche i libri per bambini, illustrati e non dove colorare e imparare.

Gli amanti del brivido e delle atmosfere più scure tipiche della stagione autunnale, non potranno fare a meno di Stephen King, il re del brivido e dell’orrore con Le notti di Salem che, sebbene sia un classico, in quanto datato un paio di anni fa, riesce sempre a catturare l’attenzione del lettore calamitandolo in un clima autunnale di terrore puro. Carlos Ruiz Zafon non c’è più, ma per ricordarlo e omaggiarlo si può partire da L’ombra del vento e il cimitero dei libri dimenticati a Barcellona.

Un altro utile suggerimento letterario da leggere in autunno è Fiabe così belle che non immaginerete mai, una raccolta di storie dedicate e adatte a grandi e piccini che riscalderanno il cuore nelle fredde e fresche serate autunnali. La trilogia di Benedizione è perfetta da leggere in questo periodo dell’anno perché ci si può innamorare sia dei personaggi, ma anche dei paesaggi di quelle terre che entreranno nel cuore.

Chi ama la montagna, non può perdersi Le otto montagne di Cognetti che racconta della passione per questo luogo, ma anche dei sacrifici e delle difficoltà che comporta. Con l’autunno sono anche diversi i libri che usciranno nelle prossime settimane, a cominciare dal nuovo libro di Colson Whitehead, Il ritorno di Harlem sulla razza e il potere oppure Allah 99 di Blasim, riguardo interviste su tematiche come emigrazione, ma anche terrorismo, ecc.

Libri per l’autunno Amazon

Per acquistare approfittando di promozioni e offerte, sul sito di Amazon è possibile trovare tantissimi libri da leggere nella stagione autunnale. Cliccando sulla foto sono diverse le caratteristiche e notizie a riguardo. La classifica propone i tre migliori libri per la stagione autunnale tra quelli maggiormente noti e apprezzati dagli utenti dell’e-commerce.

1)Autunno, i libri delle stagioni

Consigliato ai bambini a partire dai 3 anni di età. Una edizione illustrata che racconta le storie di una città con bambini che giocano, animali che scappano e anche vecchi amici. Una edizione illustrata per fare festa insieme durante il periodo autunnale tra giochi, magia e molto altro. Un libro che piacerà molto ai bambini con tantissimi personaggi. Il prodotto più venduto.

2)Le notti di Salem, Stephen King

Una edizione illustrata con immagini e grafica del celebre capolavoro di Stephen King. Ambientato in una casa abbandonata, con vampiri che sono assetati di sangue, un paesino sperduto e molto altro. Un classico rivisitato con una nuova introduzione e due racconti per assaporare e gustare il meglio del re del terrore.

3)Troppo freddo per settembre, Maurizio De Giovanni

Per conoscere meglio il personaggio di Mina Settembre portato in televisione da Serena Rossi, questo libro è l’ideale per approfondirlo come merita. Racconta di Mina, una assistente sociale, coscienziosa, sempre pronta ad aiutare gli altri e con due uomini che ne sono attratti. Una bella storia di umanità ambientata a Napoli.

Con l’autunno sono diversi anche i libri per i bambini ricchi di storie e illustrazioni.