Amadeus è oggi sposato con la bellissima Giovanna Civitillo: ma chi era la sua ex moglie prima di conoscere la ballerina?

Amadeus, prossimo padrone di casa del Festival di Sanremo 2020, ha alle spalle oltre trent’anni di carriera. Pian piano l’ex DJ ha saputo conquistarsi la stima e l’affetto del pubblico italiano con professionalità e autenticità. Negli anni 80 ha iniziato con dei programmi radiofonici, passando via via in radio sempre più importanti. Dagli anni novanta ha poi iniziato la sua carriera come conduttore, prima al Festivalbar e in seguito in molte altre trasmissioni in tv. Oggi è di fatto uno dei capisaldi di casa Rai, tanto da essere scelto come presentatore della kermesse sanremese. Se dunque la sua vita lavorativa procede a gonfie vele, come va invece quella privata?

Amadeus prima di Giovanna

Tutti sanno che l’attuale moglie di Amadeus è la bellissima Giovanna Civitillo, conosciuta negli studi de L’Eredità.

La loro storia ha avuto inizio nel 2003 e circa 6 anni dopo hanno avuto Josè Alberto. Nel luglio del 2009 si sono infine sposati con rito civile, mentre il matrimonio in chiesa è stato celebrato qualche mese fa. Giovanna è stata spesso presente nei programmi del marito, ma questo per Amadeus è il secondo matrimonio. Il conduttore, infatti, prima della simpatica napoletana era sposato con un’altra donna.





La ex moglie di Amadeus si chiama Marisa di Martino. La storia con lei è durata dal 1993 al 2007 e il loro testimone di nozze fu addirittura Fiorello. Da questa prima storia d’amore del presentatore ravennate è nata Alice. Marisa è però sempre stata lontana dai riflettori, pertanto su di lei non si sa molto. Sappiamo solo che la loro storia è finita dopo una crisi, avvenuta poco prima dell’incontro con la “scossa” Giovanna Civitillo a L’Eredità.