Per il suo scatto provocante Diletta Leotta ha scelto gli slip da uomo, e ha fatto il pieno di lodi da parte dei fan.

Sui social Diletta Leotta ha fatto impazzire i fan con uno scatto provocante in cui è ritratta in biancheria intima da uomo. “Finalmente un po’ di relax a casa”, ha scritto nella didascalia allo scatto.

Diletta Leotta indossa slip Intimissimi uomo

L’ultimo scatto di Diletta Leotta ha fatto perdere la testa ai fan: la bella conduttrice si è mostrata in ginocchio sul proprio divano con una t-shirt bianca e mutande da uomo. Il suo post è stato realizzato in collaborazione con Intimissimi, di cui quest’anno è stata scelta come testimonial e per cui ha già realizzato qualche spot provocante.

Per Diletta Leotta si tratta di un periodo eccezionale dal punto di vista del lavoro e dell’amore: al suo fianco c’è il pugile Daniele Scardina, con cui la liaison sembrerebbe procedere a gonfie vele (anche se lei ancora non l’ha ufficializzata attraverso i social).

Dal punto di vista lavorativo poi sono tanti gli impegni sostenuti dalla bella Leotta, per cui si vociferava persino una partecipazione al Festival di Sanremo 2020 (voce poi smentita). Per quanto riguarda poi i suoi scatti mozzafiato, la bella showgirl continua a fare il pieno di like sui social, dove i suoi followers hanno più volte manifestato di considerarla una delle bellezze più provocanti d’Italia.

A giugno 2019 la conduttrice ha detto addio a Matteo Mammì, il manager Sky con cui si vociferava che volesse una famiglia: “Abbiamo un rapporto di grande complicità. Mi piacerebbe diventare mamma con lui, io arrivo da una famiglia numerosa, ma non so se arriverò ad avere quattro figli come ha fatto mia mamma”, aveva dichiarato.