Come vi immaginate la casa di Wanda Nara e Mauro Icardi a Parigi? Proprio poche ore fa l’argentina ha postato su Instagram alcuni dettagli

Da qualche mese Wanda Nara, Mauro Icardi e i loro cinque figli si sono trasferiti a Parigi. Proprio nella squadra del Paris Saint-Germain l’ex capitano dell’Inter giocherà fino a gennaio 2020, nonostante sia lì in prestito con diritto di riscatto. Ma com’è la dimora della famiglia Icardi nella rinomata capitale francese? A svelare il mistero ci ha pensato nientemeno che Lady Nara, tramite una serie di Instagram Stories. La showgirl ha così svelato in anteprima alcuni dettagli della loro lussuosissima casa da sogno nel cuore della Francia.

Wanda Nara, casa da sogno

Dopo il trasferimento da Milano a Parigi, per Wanda Nara dunque la dimora fissa è diventata la capitale francese. Proprio qui, come si diceva, attualmente gioca la sua dolce metà, di cui è anche procuratrice. Insieme ai figli, l’argentina e il bomber hanno di fatto preso casa.

Già nel capoluogo lombardo la famiglia Icardi viveva in un prestigioso appartamento al centro della metropoli, a pochi passi da San Siro. Ma dove alloggeranno adesso? E soprattutto come sarà la loro casa? A svelare i dettagli della loro nuova magione è stata proprio Wanda Nara. Pochissime ore fa, infatti, suo profilo Instagram della sudamericana sono comparsi alcuni video dove la donna ha immortalato alcune stanze della sua nuova dimora francese. Da quanto apparso sul popolare social network, la casa pare avere tutte le caratteristiche di una vera dimora da sogno. Dal questo maestoso soggiorno con camino, si passa a quella che sembra essere la cucina. Il tutto è abbellito da diversi divani bianchi, con pareti chiare e un lucido parquet. Una maestosa scala sembra infine portare ai piani superiori della magione, dove forse si trovano le camere da letto della famiglia, che però non sono state per ora riprese dall’argentina.