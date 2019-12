Uno scatto in bianco e nero senza reggiseno: così Elisabetta Canalis ha sedotto i fan.

Elisabetta Canalis si è concessa uno scatto bollente che ha mandato i fan in visibilio: l’ex velina, senza t-shirt e senza reggiseno, si copre il seno prorompente solo con le mani.

Elisabetta Canalis senza veli

Uno scatto bollente postato da Elisabetta Canalis ha fatto il pieno di like: l'ex velina, sempre più seducente, ha condiviso con i fan lo scatto in cui è immortalato in ginocchio e senza reggiseno.

Si tratta di un periodo splendido per l’ex velina che, oltre ad aver trovato l’amore con il chirurgo Brian Perri (padre di sua figlia Skyler Eva) si è trasferita a Los Angeles, dove sembra aver trovato la felicità. Negli States ha aperto una palestra insieme all’amica di sempre Maddalena Corvaglia, con cui da mesi si vocifera che sia in corso una lite.

Le due, da sempre inseparabili tanto da decidere di trasferirsi insieme persino a Los Angeles, non sono più apparse insieme sui social né hanno rilasciato dichiarazioni sulla loro amicizia, iniziata ai tempi della loro partecipazione a Striscia la Notizia.





Per quanto riguarda il versante privato però, la storia d’amore tra l’ex velina e il chirurgo americano sembra procedere a gonfie vele, e lei stessa non ha nascosto che in futuro potrebbe avere un altro figlio: “Non è un progetto immediato. Ammesso che in relazione a una eventuale gravidanza si possa parlare di progetto. Sa, io mi sposto e viaggio molto. Sarebbe tutto più complicato. Ma se dovesse arrivare la lieta notizia ne saremmo sicuramente entusiasti”, ha confessato.