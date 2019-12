"Comedian", la banana attaccata al muro di Maurizio Cattelan, è stata venduta: l’opera dell’artista padovano è stata esposta ad Art Basel

Il titolo è Comedian e si tratta della nuova quanto irriverente opera dell’artista italiano Maurizio Cattelan. Il lavoro è stato esposto nello stand della galleria Perrotin ad Art Basel Miami Beach in Florida, suscitando come sempre una grandissima curiosità.

Sì, perché l’opera consiste niente meno che in una banana fissata al muro con del nastro adesivo. Con ironia e molta profondità, essa può quindi essere vista come una provocazione in merito al valore delle opere d’arte in generale. Peraltro, non è difficile pensare come tale pezzo sia già diventato l’elemento precipuo dell’edizione attuale di Art Basel a Miami.

Del resto, erano bel 15 anni che l’artista veneto non proponeva un nuovo lavoro in una fiera. Pare ad ogni modo che Comedian sia già stata venduta al prezzo di 120.000 dollari, mentre ce ne sarebbe un altro esemplare sul mercato, proposto al prezzo maggiorato di 150.000 dollari.

Maurizio Cattelan: nuova provocazione

Come spiega la direzione della stessa galleria in cui è esposta l’opera, l’idea di questo lavoro è venuta in mente all’artista un anno fa. In quel frangente, Cattelan stava pensando a una scultura che avesse per l’appunto la forma di una banana. Ogni qualvolta si trovava a viaggiare, portava con sé tale frutto esotico e lo appendeva nella sua stanza d’hotel. In questo modo sperava di trovare prima o poi l’ispirazione.

Comedian è dunque nata dopo la realizzazione di alcuni modelli.

Dapprima in resina, poi in bronzo e in bronzo verniciato, Cattelan alla fine ha evidentemente preferito tornare all’idea iniziale di una vera banana “in buccia e polpa”.