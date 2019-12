Ospite della semifinale di X Factor 2019, Tiziano Ferro ha rivelato di voler ricoprire il ruolo di giudice

Ospite della semifinale di X Factor 2019, Tiziano Ferro ha aperto la puntata con un medley dei suoi più grandi successi. Oltre a cantare e duettare con i concorrenti, regalando emozioni uniche, il cantante di Latina ha anche espresso il desiderio di fare il giudice.

Tiziano Ferro alla semifinale di X Factor

Tra i cantanti più apprezzati del panorama musicale nostrano ed internazionale, Tiziano Ferro ha aperto la semifinale di X Factor 2019 sulle note di Non me lo so spiegare con Eugenio Campagna e Davide Rossi. Per proseguire ha cantato Indietro insieme a Booda e Sierra e per finire Il regalo più grande con Sofia Tornambene.

Una presenza molto attesa e gradita, quella di Tiziano Ferro sul palco di X Factor Italia, che ha ammaliato il pubblico con il live del singolo In mezzo a questo inverno.

Quest’ultimo è il nuovo singolo di Tiziano Ferro, estratto dal suo ultimo album Accetto miracoli, fuori in tutto il mondo da venerdì 22 novembre.

L’artista è tornato a tre anni di distanza dal suo precedente lavoro, con un album che mette in bella mostra la sua costante crescita e ormai raggiunta maturità artistica. Come spiegato dallo stesso cantante: “Accetto Miracoli per me rappresenta un nuovo inizio, un cambiamento del quale sentivo il bisogno, senza averlo tuttavia pianificato. Il titolo all’inizio mi sembrava estremo, ma giusto, perché il disco racconta i piccoli miracoli e le grandi rivoluzioni che sono accadute anche nella mia vita: a volte dobbiamo consegnarci al nostro destino, senza forzare l’andamento. È in quell’istante che i miracoli accadono e le cose vanno meglio di quanto ci saremmo aspettati”.

Accetto Miracoli è certificato Oro a una sola settimana dall’uscita, a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto dal cantante.

“Per fare le canzoni ci vuole tempo”. Nel corso della semifinale di X Factor, però, le parole di Tiziano Ferro sono tutte per i concorrenti del programma. A tal proposito, rivolgendosi al conduttore Alessandro Cattelan ha dichiarato: “Non usarla contro di me, ma mi piacerebbe fare il giudice perché questi ragazzi ti restituiscono una fame pazzesca. Mi hanno dato tanto amore”