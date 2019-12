La conduttrice Vanessa Incontrada è scoppiata in lacrime a "20 anni che siamo italiani" dove ha recitato un monologo sulla bellezza.

Nel corso della puntata di “20 anni che siamo italiani” Vanessa Incontrada è scoppiata in lacrime pronunciando un monologo che si è trasformato in un importantissimo momento di sfogo per la conduttrice e per tutte le donne costrette a convivere con gli stereotipi su fisico e bellezza. Attraverso le parole pronunciate, infatti, l’attrice e show girl, ha rivelato tutte le sue insicurezze: “La perfezione non esiste, so di non dire una grande novità. Io voglio gridare, magari l’avessero detto prima a me. Bisognerebbe inserirla tra i primi insegnamenti che ci danno“.

Vanessa Incontrada in lacrime

La conduttrice ha ritagliato un momento tutto suo sul palco di Rai 1 pronunciando un profondissimo monologo sulla perfezione: “Ho perso molto tempo a cercarla. Come in amore, io pensavo di dover essere perfetta per trovare l’uomo della mia vita.

Alla fine ho trovato un uomo molto speciale, mio marito, che mi ha detto di sorridere per i miei difetti. Ed è vero. Si è preso il pacchetto intero: pregi e difetti, e io con lui“. Un numero di intrattenimento che per l’importanza della tematica e per i toni con cui è stato pronunciato ha ricordato molto quello di Tiziano Ferro sul bullismo.





“Ho perso tempo”

“Vorrei parlare alla Vanessa di 20 anni fa. Ho perso tempo a cercare di essere giusta, dimenticando di essere felice e pensando di essere sbagliata agli occhi degli altri. Se fossi nata negli anni 30 o 50, quando il modello femminile era morbido, sarei stata perfetta. Però vivo nel Duemila, e avere le forme è ritenuto sbagliato“. Al pronunciare queste parole la Incontrada scoppia in lacrime e conclude il suo intervento: “Dovrei vergognarmi? Adesso riesco sorridere, ma non è stato sempre così, perché a volte le critiche feriscono, partono da un cellulare e arrivano dritte allo stomaco.

L’importante è circondarsi di persone che ci vogliono bene“.