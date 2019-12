Scambio di Chiara avvenuto negli studi di Live-Non è la D'Urso: Barbara ha scambiato Blasi con Nasti.

Gaffe della conduttrice di Live-Non è la D’Urso durante la puntata di lunedì 9 dicembre 2019 in cui è andato in onda un confronto tra influencer e volti tv che sono invece ridotti al verde: tra le esponenti del primo gruppo vi era Chiara Nasti, che Barbara ha invece scambiato per l’omonima Biasi.

Gaffe a Live-Non è la D’Urso

La donna aveva appena mostrato il video dello scherzo de Le Iene in cui Chiara Biasi aveva affermato di non essere disposta nemmeno ad alzarsi la mattina e pettinarsi i capelli per 80.000 euro. Dichiarazione che aveva suscitato numerose polemiche sul web che l’aveva accusata di non avere considerazione per chi è meno fortunato di lei.

Barbara ha quindi introdotto in studio le influencer che aveva invitato, tra le quali era presente Chiara Nasti.

Probabilmente confusa dallo stesso nome, era convinta che si trattasse della ragazza protagonista del video appena andato in onda. “Diamo il benvenuto a Chiara Biasi, l’influencer al centro del dibattito in questa settimana!“.

Non sapendo cosa dire, la Nasti si è limitata a ringraziare la conduttrice facendo un’espressione incredula. Fino a quando una voce fuori campo, probabilmente proveniente dalla produzione, le ha suggerito che la ragazza del video è Chiara Biasi, non presente in studio. Accortasi dell’errore, la D’Urso ha dimostrato di non conoscerla, affermando di non aver capito niente e chiedendo anche se il cognome fosse “Blasi” o “Biasi”.

Tra le sue risate e quelle degli ospiti, ha infine invitato “gli amici di Twitter” a realizzare una giffe con il suo lapsus.