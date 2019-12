Dopo la morte della madre Jolanda, Al Bano ha chiesto una pausa dalle liti a Romina Power e Loredana Lecciso.

Dopo la scomparsa della madre Jolanda, Al Bano ha fatto un appello alle due “donne della sua vita”. Il cantante, molto addolorato per la scomparsa del genitore, ha chiesto un periodo di quiete a Romina Power e Loredana Lecciso.

Al Bano: l’appello a Power e Lecciso

Che le cose in casa Carrisi-Power-Lecciso non siano mai andate lisce è cosa nota: l’ex moglie del cantante di Cellino San Marco e la sua attuale compagna infatti, non avrebbero mai smesso di contenderselo o di farsi recriminazioni reciproche. Il cantante ha da poco perso sua madre Jolanda – a cui entrambe le donne hanno fatto delle dediche affettuose e di profondo cordoglio – e così ha colto l’occasione per fare un appello ai due “amori” della sua vita affinché, almeno in questo momento, rispettino la sua quiete.

“Voglio uscire fuori da questo triangolo piuttosto strano.

E poi mi sono davvero stufato di leggere troppo spesso certe cose. E, se sono stanco io, figuratevi la gente… Comunque io ritengo che – a giudicare dalla azioni di Romina e Loredana – ci sia voglia di pace. E, lo ripeto, penso anche che loro due possano stringersi la mano.”





Al Bano ha 6 figli: 4 li ha avuti durante il suo matrimonio con Romina Power, i 2 più piccoli invece da Loredana Lecciso. Il cantante e Romina Power hanno perso una figlia, Ylenia, misteriosamente scomparsa nel 1994 durante un viaggio negli Stati Uniti. Spesso Romina Power ha lanciato appelli al fine di ritrovare la figlia scomparsa, mentre Al Bano ha dichiarato che secondo lui Ylenia sarebbe morta.