Informazioni e curiosità su uno dei nuovi concorrenti di Grande Fratello VIP, Andrea Denver, italiano ma residente negli Stati Uniti.

Il modello Andrea Denver sarà uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4, condotto da Alfonso Signorini. A dare l’indizio in merito alla sua partecipazione è stato lo stesso conduttore con una foto sexy su Instagram.

Andrea Denver al Grande Fratello Vip

Non ci è voluto molto perché gli utenti su Instagram risolvessero il dilemma lanciato da Alfonso Signorini. Il conduttore ha recentemente pubblicato la fotografia di un fisico statuario con una didascalia piuttosto esplicita che non dà adito a fraintendimenti.

“Io sono in piedi dalle sei, ma un prossimo concorrente del GF si è alzato solo ora… beato lui!”

Andrea Denver, pseudonimo di Andrea Salerno, è un modello italiano di fama internazionale nato a Verona il 3 maggio 1991, ma residente negli Stati Uniti.

Cresciuto in Italia, dopo la laurea in scienze della comunicazione, è volato in Florida per conseguire un Master in comunicazione, per poi essere notato da una agenzia di modelli, che ha dato una svolta alla sua vita.

Sguardo accattivante e addominali scolpiti, per tre anni consecutivi, dal 2015 al 2017, è stato nominato “The Model of the Year Award – Social Media Star Men” su Models.com, diventando così famoso.

Denver ha posato per brand molto famosi: da Hugo Boss a MAC Cosmetics e Ralph Lauren. Ha acquistato popolarità internazionale grazie alle apparizioni nei video musicali di Jennifer Lopez “I Luh Ya Papi” e di Taylor Swift “Blank Space”.

Nel settembre 2019 ha partecipato, come concorrente, alla serie televisiva inglese The Circle UK su Channel 4 nell’episodio 16.

Sembra che Andrea sia single, ma si vociferava avesse una relazione con Madonna.

Su Instagram conta più di un milione di followers, destinati ad aumentare con la prossima partecipazione al Grande Fratello Vip 4.