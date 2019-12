Momento davvero speciale per Sabrina Ferilli a Tu si que vales: Maria De Filippi ha portato per lei un regalo davvero singolare e piacevole.

Nella serata finale di Tu si que vales è andato in onda un teatrino davvero singolare: Maria De Filippi ha deciso di fare un regalo a Sabrina Ferilli. Tutto è nato dal compleanno della giudice e conduttrice di Amici (avvenuto il 5 dicembre scorso). Nella suddetta giornata Sabrina aveva inviato un messaggio audio a Maria (andato in onda nella serata) nel quale cantava “Tanti auguri” e chiedeva alla collega un regalo per il prossimo 14 dicembre. Ebbene, la De Filippi ha deciso di accontentare il desiderio della Ferilli. Così, nel corso dell’ultima puntata del programma ha portato in studio un ospite particolare.

Il regalo per Sabrina Ferilli

Questo Sì che è un regalo Sabrina! #TuSiQuevales pic.twitter.com/FnPBPKf6sj — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) 14 dicembre 2019

“Il 5 dicembre ho compiuto gli anni – ha esordito Maria -. Mi hanno fatto gli auguri tutti, Stefano e Belén, Rudy Zerbi, Gerry”.

“Sabrina Ferilli mi ha mandato un messaggio vocale – ha poi aggiunto -. Lei, benché fosse il mio compleanno, mi ha chiesto di farle un regalo. Io dovevo fare un regalo a lei, e mi ha perfino chiesto una specifica”.

Momento davvero speciale per Sabrina Ferilli a Tu si que vales: Maria De Filippi ha portato per lei un regalo. In studio, infatti, è entrato un grosso fiocco rosso con un lungo nastro: Sabrina ha continuato a tirare fino a quando è spuntato un ragazzo muscoloso e tatuato. Tra le altre cose, sul petto aveva scritto “Da Maria per Sabrina”, mentre sulla schiena c’era un tenero “Con Affetto”. Sorpresa inaspettata ma sicuramente gradita per la giudice popolare di Canale 5. Anche il pubblico, a giudicare dagli applausi, deve aver gradito.

La reazione dei giudici

Al termine del siparietto divertente Sabrina ha commentato: “Ma se po’ porta’ a casa, sì?“. Gerry Scotti, invece, ha preferito lanciare una frecciatina a Rudy Zerby: “Anche Zerbi ha apprezzato“.