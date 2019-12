Un piccolo spoiler del nuovo film "Ognuno è perfetto": Edoardo Leo ha rivelato alcuni dettagli sulla fiction in onda lunedì sulla Rai.

Ospiti molto riservati quello scelti da Mara Venier per Domenica In: il cast del film “Ognuno è perfetto” con Edoardo Leo ha raggiunto gli studi della Rai. Da domani sera, lunedì 15 dicembre, andrà in onda la prima puntata delle tre previste dalla serie. Martedì e mercoledì sempre sulla Rai il seguito della storia. In esclusiva, però, alcune chicche del film che possono incuriosire gli spettatori. “Una serie davvero innovativa per le tematiche” hanno rivelato.





Edoardo Leo a Domenica In

Uno dei protagonisti di Ognuno è perfetto, Edoardo Leo, ha raggiunto lo studio di Domenica In e ha raccontato una piccola parte del film alla conduttrice Mara Venier. “Edoardo – raccontato i compagni del cast – è molto simpatico”. Poi risate e lacrime tra i personaggi.

La storia che racconta il film è particolare.

Si tratta di “una storia d’amore tra due ragazzi con due genitori che non sanno come relazionarsi di fronte a questa storia” ha rivelato Edoardo. Il mondo non riesce a gestire questa storia. “Fa ridere, commuovere, è bella”. Mara Venier assicura che tutti i telespettatori avranno gli occhi puntati sul televisore.

La trama

Il protagonista è Rick, un ragazzo con la Sindrome di Down che dopo finti tirocini riesce a trovare un impiego presso il reparto packaging di un’azienda di cioccolato, formato da altri ragazzi come lui. Suo padre Ivan dopo aver abbandonato il lavoro per permettere a sua moglie di continuare la carriera, starà vicino al figlio in questa nuova avventura. Ed è proprio qui che Rick scoprirà l’amore: incontrerà il sorriso di Tina e farà di tutto per conquistarla.

Ma non solo: troverà anche dei nuovi amici con i quali condividere gioie, speranze e avventure esilaranti in un viaggio che sarà motivo di crescita personale per tutti. L’appuntamento è lunedì sera.