Grandi applausi per Emma Marrone a Domenica In che racconta come si è rialzata da un periodo molto difficile.

“Ho sempre avuto l’ansia di fare le cose bene per gli altri. Ma forse ora sono diventata più egoista ma anche più serena”. Sono queste le parole che ha utilizzato Emma Marrone a Domenica In per rispondere alle domande di Mara Venier che la trova “addolcita”. “A volte il dolore e la sofferenza induriscono le persone”, ma “io l’ho vissuta in un altro modo”. “Ora sto meglio sotto tutti i punti di vista”.





Emma Marrone a Domenica In

Dopo aver parlato del momento difficile passato negli ultimi mesi da Emma Marrone, a Domenica In va in onda un filmato insieme a Vasco Rossi. Il cantante, infatti, ha scritto una canzone per lei: “Alcuni artisti per me sono intoccabili, è stato un grandissimo onore” ha confessato Emma.

“Non ti ho mai vista bella così” ha poi detto Mara Venier con un grande complimento alla cantante.

Poi l’esibizione in “Io sono bella“. Una sorta di inno alla vita per dimostrare che anche le situazioni più difficili possono essere affrontate con fermezza da tutti.

L’album nuovo si chiama Fortuna, una parola che è venuta in mente ad Emma durante un concerto: “Non lo so perché” ha detto la cantante. Il nuovo singolo, invece, ‘Stupida allegria’ invece ha un significato. “L’allegria non è mai stupida – ha rivelato ancora Emma -. Avevo bisogno di una canzone che rispecchiasse come sono ora. Una persona allegra”. “Cerco sempre canzoni che mi rappresentano: ora sono un po’ stupida, un po’ allegra con un pizzico di malinconia”.