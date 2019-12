I fan si sono allarmati per l'aspetto gonfio e provato del viso di Giulia De Lellis: ecco cos'è successo.

Giulia De Lellis si è mostrata ai fan mentre, con due enormi cerotti blu, cercava di migliorare l’aspetto del proprio viso che si era estremamente gonfiato durante la notte. “Stamattina sto male”, ha detto l’influencer.

Giulia De Lellis: problema al viso

Cosa succede a Giulia De Lellis? L’influencer senza peli sulla lingua si è mostrata ai fan con due enormi “patch” azzurri sotto gli occhi, e ha spiegato di essersi svegliata con delle terribili occhiaie e il viso stranamente gonfio. “Di solito non soffro di occhiaie e cose così, ma stamattina sto proprio male”, ha detto, rivelando di essere ricorsa ai cerotti per cercare di sgonfiare un po’ il viso visto che si sarebbe dovuta dirigere a un servizio fotografico piuttosto importante, impossibile da realizzare con il suo volto stanco e provato.



La fidanzata del pilota di moto GP Andrea Iannone non ha mai fatto segreto di aver avuto anche problemi di acne in passato, e di aver migliorato l’aspetto della propria pelle con un’alimentazione sana ed equilibrata e ovviamente tanto sport. Si tratta di un periodo di grande stanchezza per Giulia De Lellis che, dopo la pubblicazione del suo primo libro e la web serie su Witty Tv, si trova divisa tra i suoi impegni di lavoro e quelli promozionali. L’ex gieffina inoltre è anche impegnata dal versante sentimentale: lei e Andrea Iannone sembrano essere più affiatati che mai, e sui social non mancano mai foto e stories che la coppia ha realizzato assieme.