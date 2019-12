Nel ristorante di Bruno Barbieri si festeggerà la notte di Capodanno: menù e costo dell'ambito chef pluristellato.

La notte di San Silvestro, in attesa del nuovo anno 2020, è da sempre la notte più magica ed attesa di tutto l’anno, dove mangiare e festeggiare è diventato ormai la prassi. Per i più chic, la scelta del ristorante è la parte più importante dell’organizzazione dei festeggiamenti. Uno dei più gettonati, e tra i più costosi, è proprio il Fourghetti di Bruno Barbieri. Ma quanto costa il menù di Capodanno nel ristorante dello chef pluristellato?

Cenone Capodanno nel ristorante di Bruno Barberi

Un grande chef di fama internazionale come Bruno Barbieri ha scelto la sua città, Bologna, per aprire il suo ristorante Fourghetti, appena fuori dal centro, in direzione degli Appennini. Un concept nuovo in città, ampio spazio alla lounge e l’arredamento è moderno e raffinato. All’entrata si nota un grande bancone dove sostare dall’aperitivo al dopocena per assaggiare i cocktail e accompagnati da finger food sfiziosi come il burger al fois gras.

Barbieri è diventato famoso perché è riuscito ad accomunare la cucina tradizionale e i sapori del territorio interpretati in chiave contemporanea e in un ambiente internazionale ed elegante.

Non a caso è, insieme a Cannavacciuolo e Cracco, lo chef più ambito.

Cosa prevede il menù di Capodanno 2020? Il menù include: il benvenuto dello chef, antipasto, piatto, secondo, pre-dessert e infine dessert.

Andando più nello specifico, gli invitati potranno degustare, per iniziare, il benvenuto dello chef. In seguito saranno serviti:

Antipasto : Ramen di Terra e Mare, Crispy di Vitello, Uova all’Occhio di Bue, Patate, Tartufo Bianco, Glassa di Provola Affumicata;

: Ramen di Terra e Mare, Crispy di Vitello, Uova all’Occhio di Bue, Patate, Tartufo Bianco, Glassa di Provola Affumicata; Primo Piatto : Tortelloni di Ricotta con Erbette Amare, Salsa di Cotechino, Polvere di Pane, Spezie e Culatello Croccante;

: Tortelloni di Ricotta con Erbette Amare, Salsa di Cotechino, Polvere di Pane, Spezie e Culatello Croccante; Secondo : Trancio di Carbonaro con Caviale, Salsa Teryaki, Verdure Baby Vichy;

: Trancio di Carbonaro con Caviale, Salsa Teryaki, Verdure Baby Vichy; Pre-Dessert : Granita di Lime con Ristretto di Melograno e Frutti Rossi;

: Granita di Lime con Ristretto di Melograno e Frutti Rossi; Dessert : Galletta di Panettone, Crema di Stracchino, Glassi di Fichi Caramellati, Salsa al Mascarpone Ghiacciato.

Il costo complessivo sarà di 120 euro a persona, bevande escluse.