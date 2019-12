Ferve l'attesa per conoscere i nomi dei big in gara al Festival di Sanremo 2020: ecco quali sono i personaggi più quotati.

Il tempo che ci separa dalla 70esima edizione del Festival di Sanremo è ormai agli sgoccioli, e le indiscrezioni sui nomi dei big in gara si fanno sempre più insistenti.

Sanremo 2020: indiscrezioni sui Big

Bisognerà attendere i primi di gennaio per sapere con certezza chi prenderà parte alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, il cui direttore artistico sarà Amadeus. Tra i nomi più quotati e che secondo indiscrezioni prenderanno parte alla kermesse musicale ci sono: Anastasio, Levante, Marco Masini, Giordana Angi, Fred De Palma, Diodato, Elodie, Giusy Ferreri, Francesco Gabbani, Piero Pelù, Irene Grandi (che dovrebbe cantare una canzone firmata da Vasco Rossi), Achille Lauro, Raphael Gualazzi, Paolo Jannacci, i Pinguini Tattici Nucleari, Francesco Renga e Alberto Urso. I nomi dei big “scartati” invece sarebbero Paolo Vallesi, Rocco Hunt, Matteo Bocelli, Noemi e Michele Bravi.





Per quanto riguarda gli ospiti speciali invece l’unico che per il momento ha confermato la propria presenza è Roberto Benigni, che ha dichiarato di non vedere l’ora di essere alla kermesse.

L’attore è noto per le sue gag comiche e per i suoi ingressi eccentrici al Festival di Sanremo, e in tanti sono impazienti di sapere cosa inventerà questa volta al suo arrivo sul prestigioso palco dell’Ariston. “E’ il 70esimo anniversario, è la festa degli italiani più bella, è veramente una favola! Sarà un Sanremo straordinario”, ha detto l’attore.