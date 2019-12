La ricetta per preparare le frittelle di baccalà è veloce e di facile realizzazione: può essere il piatto di questo Natale!

Il Natale è ormai vicinissimo e mai come in questo periodo dell’anno gli italiani affollano la cucina per dare sfogo alla loro creatività, preparando gustosissimi piatti da far assaggiare alla famiglia finalmente riunita. Alcuni preferiscono rimanere fedeli alla tradizione, preparando succolenti piatti di sicuro successo, autentici cavalli di battaglia, attesi per tutto l’anno dai parenti. Altri, invece, ogni anno deliziano i loro ospiti con ricette sempre nuove. Un possibile piatto, facile da preparare e dal gusto assicurato, sono le frittelle di baccalà.

Per prepararle, è necessario, prima di tutto bollire il baccalà con del prezzemolo trito. Dopo bisogna farlo raffreddare; raggiunta la temperatura gradita, mettete il tutto nel mixer. A questo punto, aggiungete 1 cucchiaio di latte e frullate nuovamente.

Al termine, si deve prendere l’intruglio formatosi e metterlo in una ciotola aggiungendo uovo, prezzemolo, pepe nero e un pizzico di sale. Ora non rimane che amalgamare e aggiungere un po’ di birra e farina (circa 50 grammi). Una volta ottenuta una pastella, formate le frittelle con i cucchiai e friggete. I vostri ospiti vi ringrazieranno!





Frittelle di Baccalà: la ricetta

Di seguito potete trovare l’elenco degli ingredienti necessari per prepare questa gustosa ricetta. Un consiglio: prima di servire le frittelle, appoggiatele su della carta assorbente.

Ingredienti:

500 g. di baccalà bagnato

1 cucchiaio di latte

2 uova

50/80 g. di farina

80 ml. di birra

sale e pepe nero q.b.

1 cucchiaio di prezzemolo trito

olio per frittura