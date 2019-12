Wanda Nara: “Maxi Lopez deve essere fiero di Icardi”

Lo scontro tra Maxi Lopez e Wanda Nara continua: la manager di Icardi ha detto che il suo ex dovrebbe essere "orgoglioso" di suo marito.

Stuzzicata a proposito del suo famoso ex, Maxi Lopez, Wanda Nara si è lasciata andare ad alcune opinioni su quello che secondo lei dovrebbe provare l’ex marito nei confronti di Mauro Icardi, attuale sposo e padre di due delle sue figlie.

Wanda Nara e Maxi Lopez

Fece parecchio clamore la rottura di Wanda Nara dal famoso calciatore Maxi Lopez, specie dopo che lei si mise con un grande amico di lui, Mauro Icardi. I due stanno insieme dal 2014, e insieme hanno avuto due figlie (i tre maschi invece, la manager dal calciatore li ha avuti proprio da Lopez). Le diatribe e gli insulti che i due si sono lanciati pubblicamente hanno ben presto fatto il giro del mondo, e Wanda è sempre rimasta salda nelle sue posizioni.

Provocata ancora una volta sul suo ex marito, la showgirl ha detto: "Penso che Maxi debba essere orgoglioso che io abbia scelto una persona che ama i nostri bambini".





In più di un’occasione il calciatore non aveva mancato di rivelare pubblicamente che a causa di Wanda Nara e di Mauro Icardi i suoi figli gli sarebbero stati tenuti lontani, e addirittura che la moglie avrebbe volutamente messo ai figli le maglie delle squadre rivali: “Wanda mette le maglie dell’Inter ai miei figli? Loro tifano River”, ha detto il calciatore con fare polemico nei confronti della sua ex moglie. Wanda Nara ha detto di lasciare che i suoi figli vestano come preferiscono, e ha cercato di non dare adito ad ulteriori polemiche.