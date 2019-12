Daniele Scardina ha fatto una bellissima sorpresa a Diletta Leotta: dopo aver lasciato Miami, il pugile ha raggiunto Milano. Ecco cosa è successo.

Il pugile Daniele Scardina ha raggiunto Diletta Leotta a Milano: la sorpresa è stata sicuramente gradita dalla bellissima giornalista. Il settimanale Chi, infatti, ha seguito la coppia che è ormai uscita allo scoperto. Ad un mese di distanza dalla romantica vacanza alle Maldive, Scardina ha lasciato Miami per raggiungere Milano, dove si trova Diletta. Una cenetta romantica per due, tanti baci e coccole. Di fronte ai giornalisti, inoltre,il pugile ha lasciato una dichiarazione molto importante. Vediamo che cosa ha detto.





Diletta Leotta e Daniele Scardina

Daniele Scardina sorprende la giornalista Diletta Leotta e la raggiunge a Milano per una cenetta romantica poco prima di Natale. Carezze, baci sulla mano e coccole: Scardina riserva tutto il suo lato tenero per Diletta. Il settimanale di Alfonso Signorini, però, ha pizzicato la coppia e ha pubblicato alcuni scatti in esclusiva.

Niente più segreti del Diletta e Daniele, al punto che il pugile rivela: “Abbiamo iniziato piano questa storia, stando attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante, inutile negarlo”. “Una storia importante”, l’ha definita così Scardina, che ha poi aggiunto che Diletta “ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro”.

Sarà quindi un Natale importate per il pugile e la giornalista: come trascorreranno le feste? Non si sa ancora se decideranno di fare un’altra vacanza insieme oppure se Diletta tornerà dalla sua famiglia in Sicilia. Una cosa però è certa: se la giornalista voleva nascondere il rapporto, il pugile ha invece ammesso i suoi sentimenti al pubblico.