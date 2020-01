Il 2020 sarà un anno entusiasmante per gli amanti delle serie televisive: titoli e date di uscita.

Il 2020 sarà un anno ricco di fiction d’autore che offrirà agli spettatori del piccolo schermo titoli importanti dai romanzi che prenderanno vita. Sono tanti i volti che torneranno e molte altre le storie a cui appassionarsi: le fiction in arrivo nel 2020 sono davvero tante.

Fiction in arrivo nel 2020: i titoli

L’amica geniale – Storia del nuovo cognome di Saverio Costanzo, firma due puntate, con Alice Rohrwacher (regista e sceneggiatrice italiana). I primi due episodi della nuova stagione saranno presentati in anteprima nelle sale il 27, 28 e 29 gennaio e distribuiti in esclusiva da Nexo Digital. L’attesissima fiction debutterà su RaiUno il 10 febbraio.

Dal 10 gennaio torna su Sky Atlantic l’opera del premio Oscar Paolo Sorrentino, The new Pope, in cui saranno presenti insieme due pontefici: Jude Law (protagonista di The young Pope) e John Malkovich. Ospiti speciali: Sharon Stone e Marilyn Manson.

Il 13 gennaio sarà il turno di La guerra è finita su RaiUno, la serie televisiva creata da Sandro Petraglia e diretta da Michele Soavi. Sempre il 13 gennaio e il 20 su Sky Cinema Uno, disponibili anche su Sky on demand e Now Tv, andranno in onda due episodi di I delitti del BarLume di Roan Johnson, ispirati dai romanzi di Marco Malvaldi.

A marzo RaiUno presenterà tre nuovi episodi del Commissario Montalbano, personaggio nato dalla fantasia del compianto Andrea Camilleri e protagonista dei suoi testi polizieschi. La serie è giunta ormai alla quattordicesima stagione, nel cast: Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta e Angelo Russo.

Dato per certo è il ritorno su Canale 5 dell’amata fiction Rosy Abate, con Giulia Michelini.

In forse restano invece le riprese de L’isola di Pietro: la Mediaset non ha dato notizie in merito alla quarta stagione della serie.