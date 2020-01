Loredana Fiorentino, la mamma di Luigi Favoloso, ha deciso di parlare: secondo lei il figlio non sarebbe scomparso per avere visibilità

La notizia della scomparsa di Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric, sta facendo il giro di tv e giornali ormai da qualche giorno. L’imprenditore partenopeo è sparito da quasi dieci giorni dopo aver passato le vacanze natalizie nella sua casa di famiglia a Torre del Greco. Così ora la madre Loredana Fiorentino, che ne ha denunciato la scomparsa ai Carabinieri del posto, ha deciso di raccontare perché suo figlio possa aver fatto una cosa del genere.

Luigi Favoloso: perché è scomparso?

Molti hanno accusato l’ex concorrente del Grande Fratello di aver compiuto una scelta così estrema solo per ottenere visibilità. Sua mamma lo vuole dunque difendere da tali rumors, precisando come non sia possibile che tale motivazione sia alla base della scomparsa di Luigi.

Alcuni amici del giovane, come il fotografo Alex Fiumara o l’ex gieffina Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, hanno testimoniato come Favoloso stesse attraversando un periodo difficile dopo un forte litigio con la bella Nina. In tanti, ad ogni modo, sono pronti a scommettere che si tratti di un allontanamento volontario. Nel frattempo del 31enne si sono letteralmente perse le tracce e nemmeno la sua famiglia sa dove possa essere andato.





Intanto la denuncia fatta alle forze dell’ordine di Torre del Greco dalla mamma di Luigi Favoloso ha ufficialmente aperto l’inchiesta. La donna ha precisato che il ragazzo si è allontanato da casa il 29 dicembre scorso senza portare con sé i documenti. Ma esclude sostanzialmente che il figlio abbia operato tale scelta per pura visibilità.