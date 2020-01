Martina Nasoni sarà davvero una delle corteggiatrici di Daniele Dal Moro, possibile nuovo tronista di Uomini e Donne? Tutte le novità

Per Martina Nasoni, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello tradizionale, si ipotizzano grosse novità. La giovane potrebbe essere in procinto di diventare una delle nuove corteggiatrici di Uomini e Donne? L’ipotesi è più che lecita, dopo Daniele Dal Moro, sua fulminea fiamma nella Casa di Cinecittà, è diventato il nuovo tronista. Proprio all’interno della casa più spiata d’Italia i due avevano affrontato un rapporto tormentato, senza però una felice fine. La “ragazza con il cuore di latta”, così come era stata cantata da Irama a Sanremo, è stata dunque interpellata su questa eventualità. Ma lei non sembra affatto interessata a concedere una seconda chance all’imprenditore veneto, nuovo pupillo di Queen Mary. La 21enne non sarebbe dunque più interessata a Daniele, soprattutto dopo la brusca rottura avvenuta tra loro due.

A intervenire sulla questione è stato anche il loro ex coinquilino Gennaro Lillio, che ha confermato i sentimenti della giovane. Il modello napoletano ha inoltre criticato Daniele, non risparmiandogli persino un pesante attacco.

Martina Nasoni dice la sua

Gennaro Lillio, ex fidanzato di Francesca De André, ha dunque voluto rivolgersi direttamente a Daniele Dal Moro su Instagram. Dapprima gli ha ricordato come avesse criticato lui stesso Martina qualche tempo fa, quando si era parlato di un’eventuale presenza della ragazza sul trono. In secondo luogo gli ha dato del falso e dell’ipocrita: “Sei una persona meschina e viscida. Sono contento che Martina si sia allontana da te. Buon trono!”, ha confermato il partenopeo sui social.