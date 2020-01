Masterchef 9 è un programma molto seguito e apprezzato dai telespettatori italiani: ascolti e dichiarazioni delle eliminate della quarta puntata.

Masterchef 9 ha registrato un record di ascolti in Italia. Il noto coocking show televisivo è sempre più seguito e apprezzato dal pubblico del piccolo schermo. Tra rivalità ed eliminazioni il programma va avanti sotto gli occhi dei severi giudici. La quarta puntata di Masterchef ha ottenuto il miglior risultato stagionale: le dichiarazioni delle eliminate.

Masterchef 9 registra un record di ascolti

Masterchef Italia è il coocking show più amato dagli italiani. Prodotto da Endemol Shine Italy, il programma di Sky ha registrato il miglior risultato stagionale con il suo quarto appuntamento. In onda ogni giovedì dalle 21:15 su Sky Uno/+1 e anche on demand, ha raccolto una share media del 3.43% nella puntata del 9 gennaio 2020. Si è trattato di un totale di 1.003.513 di spettatori e 1.360.025 contatti unici (utenti che hanno seguito la trasmissione per almeno 1 minuto).

Il primo episodio ha registrato 1.078.086 spettatori mentre il secondo 928.940.

La permanenza media tra i due episodi è stata pari al 74%, dato costante per entrambe le puntate.

La quarta puntata di Masterchef 9 e le eliminate

Nella quarta puntata di Masterchef due concorrenti sono state eliminate: si tratta di Nunzia Borrelli e Rossella Costa che hanno lasciato il programma, tradite dalle proprie insicurezze. Sotto l’attento sguardo dei tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, Luciano ha vinto la Mystery Box grazie al suo piatto “Adda Cuosa” a base di brodo di manzo. Dopo aver ottenuto il suo il vantaggio nell’Invention Test, il concorrente ha deciso di affidare a ogni avversario l’esatta replica di uno dei piatti dello Chef Marco Martini, una stella Michelin per l’omonimo ristorante a Roma. Proprio a seguito di questa sfida, Nunzia è stata eliminata mentre Fabio ha ricevuto il titolo di migliore, conquistando un vantaggio per la prova successiva in esterna.

Nell’incantevole Tenuta la Colombara, situata nella pianura di Vercelli, si è tenuta la sfida che ha visto protagonista il riso.

Davanti a ben 40 ristoratori esperti di riso la brigata blu, capitanata da Fabio, ha presentato un menù di pesce. La brigata rossa, invece, capitanata da Nicolò si è cimentata nella preparazione di un menù a base di carne. La sfida è partita bene ma nel corso del suo sviluppo non sono mancati gli errori. A ottenere il consenso schiacciante dei ristoratori, 36 voti su 40, è stato il menù della brigata rossa. Agli avversari è toccato il Pressure Test, in seguito al quale Rossella ha dovuto lasciare la cucina più famosa d’Italia. Le parole delle due eliminate della quarta puntata di Masterchef.

Nunzia Borrelli: “Sono entrata con un calamaro, esco con una seppia”

Nunzia Borrelli è la prima delle eliminate della quarta puntata di Masterchef 9 che ha fatto il boom degli ascolti. “Sono entrata con un calamaro e sono uscita con una seppia” ha dichiarato l’ex concorrente ricordando il suo ingresso immediato nel programma grazie a un calamaro ripieno che ha conquistato i giudici al primo colpo. La seppia dello chef Martini purtroppo non le ha portato la stessa fortuna. Colpevole dell’eliminazione è stato un blocco personale, probabilmente dovuto al fatto che non fosse nel suo mondo, accanto ai figli, al marito e alla famiglia.

Nonostante sia stata costretta ad abbandonare presto il programma, Nunzia ha legato con tutti “Ho 19 splendidi amici, ho conosciuto 19 persone meravigliose e abbiamo vissuto una bella esperienza”. L’ex concorrente ipotizza che presto potranno nascere delle rivalità, in particolare tra Antonio e Luciano. Le critiche sui social non sono un problema per lei “non mi conoscono e io non conosco loro”.

Parlando di giudici, il preferito della napoletana è Cannavacciulo “per un fatto territoriale”, come lei stessa afferma. I due provengono infatti dalla regione Campania e per questo Nunzia ha percepito del feeling con lo chef compatriota. Da sempre grande fan di Masterchef, l’estetista ha scelto di partecipare al programma perché aveva il desiderio di “alzare la Mystery Box – e- toccare quella porta” ora che ci è riuscita ha compiuto la sua missione e non le dispiace tornare alla quotidianità che tanto ama.

Le dichiarazioni di Rossella dopo l’eliminazione

Nonostante i buoni risultati ottenuti nella Mystery Box e nell’Invention Test, Rossella ha fallito il Pressure Test: è lei la seconda eliminata. La colpa potrebbe essere imputata all’assemblaggio di ingredienti difficili da abbinare, secondo quanto dice lei stessa, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata forse la ciliegia. “Probabilmente con quella ciliegia mi sono suicidata“ ha affermato ironica Rossella che non si aspettava di dover lasciare il programma. Fortunatamente ha trovato conforto nei social, grazie ai commenti positivi che l’imprenditrice ha ricevuto.

Come sempre accade a Masterchef ma non solo, è facile che nascano delle vere e proprie amicizie nonostante la competizione che cresce a ogni puntata. “Il mio gruppo era quello con Luciano, Nicolò, Milenys, Annamaria, Giada e Gianna” ha dichiarato la donna. A proposito dei giudici, invece, Rossella è rimasta colpita in particolare dalla bontà dello chef Barbieri che non perde occasione per aiutare i concorrenti in difficoltà.

Cosa succederà dunque dopo Masterchef? Il sogno dell’ex partecipante è sempre lo stesso: “Intendo aprire un ristorante, piccolino, con pochi posti, ben curato e in stile inglese”.