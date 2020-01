Antonella Clerici aveva dichiarato che avrebbe voluto vedere Diletta Leotta con vestiti più sobri, e adesso le due saranno entrambe a Sanremo.

Diletta Leotta e Antonella Clerici sono state scelte da Amadeus insieme ad altre dieci prime donne che saranno al suo fianco Al Festival di Sanremo. I rapporti tra le due però negli ultimi tempi sembravano essere piuttosto tesi.

Antonella Clerici e Diletta Leotta

Di recente Antonella Clerici aveva rilasciato una dichiarazione in cui aveva intimato alla collega più giovane, Diletta Leotta, di vestire in maniera più decorosa. La conduttrice non aveva messo in dubbio la professionalità della Leotta, ma aveva dichiarato a proposito delle sue mise provocanti: “È molto bella, ma le consiglio di vestirsi più sobria, perché è talmente brava e intelligente che merita di più di essere ascoltata”.





Adesso entrambe scorteranno Amadeus al Festival di Sanremo, e sui social ci si chiede già come siano i rapporti tra le due dopo le dichiarazioni di Antonella Clerici.

Apparentemente non ci sarebbero acredini tra le due colleghe e Diletta Leotta, che non ha mai replicato ai consigli di stile della collega più matura, nella conferenza di presentazione della kermesse ha affermato che proprio la Clerici le avrebbe spiegato tutto dispensandole i suoi preziosi consigli. Insomma, i fan non hanno nulla da temere: tra le due conduttrici i rapporti sarebbero pacifici. Intanto, alla conferenza stampa, Amadeus ha annunciato anche i nomi delle altre prime donne che saranno con lui sul palco: si tratta di Emma D’Aquino, Laura Chimenti, Francesca Sofia Novello, Monica Bellucci, Sabrina Salerno, Georgina Rodriguez e Mara Venier, che vestirà i panni di co-conduttrice alla finale.