Verissimo, ancora record di ascolti per Mediaset

Record stagionale per Verissimo che si conferma ancora una volta leader della sua fascia d’ascolto in questo weekend. Anche sui social grande successo per il format di Mediaset.

Verissimo, record stagionale per Mediaset

Ancora una volta Mediaset si conferma regina indiscussa del weekend. Verissimo registra numeri davvero esaltanti in chiave share che confermano la passione e l’affetto del pubblico per i programmi dell’emittente.

Un vero e proprio reecord stagionale per “Verissimo”, che con 3.138.000 spettatori totali, share del 22.04% (share del 21.79% sul target commerciale), si è confermato anche questa settimana leader assoluto della sua fascia d’ascolto. Ottimo risultato anche per “Verissimo giri di valzer” che ha raggiunto 2.658.000 spettatori totali, share del 17.05% (share del 18.48% sul target commerciale).

Ospiti sempre più illustri

Il talk show di Canale 5 questa settimana ha dovuto ringraziare i suoi opsiti che come sempre hanno conbtribuito a rendere il programma più avvincente.

Commovente è stata l’intervista in esclusiva all’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic che ha voluto raccontare della lotta che da mesi sta portando avanti contro la leucemia. Dopo mesi di silenzio, è tornato a parlare anche Michele Bravi dell’incidente in cui era stato coinvolto e che adesso sembra avergli dato molta forza in chiave musicale.

Il programma in totale segnato picchi di quasi 3.500.000 spettatori. Anche sul fronte social, l’hashtag #verissimo su Twitter ha occupato il primo posto dei TT Italia, segnando l’ennesimo record che però sembra destinato ad essere battuto prossimamente.