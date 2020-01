Le anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne rivelano un nuovo malore in studio per Gemma Galgani: Tina Cipollari chiama il medico

Le anticipazioni della nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne sono ricche di novità. I telespettatori del popolare dating show mariano avranno di fatto modo di vedere le consuete sfilate della dame, iniziando da Pamela. Successivamente sarà poi il turno dei cavalieri, con Jean Pierre in prima linea. Tuttavia, come è ovvio, non è finita qui. Nel corso della puntata, un gesto commuoverà infatti la piemontese Gemma Galgani, che sarà talmente sopraffatta dall’emozione da sentirsi poco bene in studio. A darle sostegno ci sarà niente meno che la sua “acerrima nemica” Tina Cipollari, che chiederà persino l’intervento del medico.

Uomini e Donne: soccorsi per Gemma

Secondo dunque gli ultimi spoiler di Uomini e Donne, la prima donna a sfilare sulla passerella sarà Pamela, che indosserà un modello davvero particolare.

L’abito blu, decisamente mozzafiato, lascerà difatti tutti i presenti senza parole. Subito dopo sarà il turno proprio della Galgani, che sfoggerà un vestito rosso. Per l’occasione la Dama camminerà sul sottofondo di un celebre brano di Loredana Bertè. Le successive sfilate saranno quelle di Veronica e Barbara De Santi, la quale avrà poi una forte discussione con Mattia. Nella sfilata dei cavalieri, Massimiliano stupirà tutti con un ingresso spettacolare, ispirato al celebre film “Ufficiale e gentiluomo” con Richard Gere. Avvicinatosi ad Aurora, l’uomo le darà un bacio sul collo, quindi la prenderà in braccio portandola in giro per lo studio. A quel punto la sempre sensibile Gemma Galgani si sentirà mancare per l’emozione. Ecco dunque che Tina Cipollari si sentirà in dovere di soccorrerla e di far chiamare il medico per farla visitare.