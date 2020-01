Le anticipazioni della registrazione del 16 gennaio 2020 di Uomini e Donne vedono un nuovo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani

Per tutti gli appassionati del Trono Over di Uomini e Donne sono in arrivo succulenti novità. Dopo il solito sfogo di Gemma Galgani, la sua acerrima rivale di sempre, ossia Tina Cipollari, è nuovamente partita all’attacco! Secondo la storica opinionista dello show mariano, infatti, Gemma sceglierebbe sempre uomini più giovani di lei. Inoltre la Dama sarebbe notevolmente cambiata rispetto ai primi anni in cui partecipava al dating show di Canale 5.

Tina ha pertanto accusato Gemma di essersi concessa dei piccoli ritocchi estetici, parlando nella fattispecie di “punturine alle labbra“. La piemontese ha ovviamente negato, tuttavia la bionda vamp ha fatto lanciare un filmato con diverse immagini di Gemma nel corso degli anni a Uomini e Donne. Le foto hanno destato molta emozione nella Dama, che poi ha accolto un nuovo corteggiatore.

Uomini e Donne: nuova segnalazione

Nel contempo, anche Anna e Mattia stanno portando avanti la loro conoscenza.

Tra loro è scattato anche un bacio, ma nella registrazione è emerso che Mattia ha sentito anche Valentina. Quest’ultima ha subito interrotto il Cavaliere, perché lui non le ha rivelato del bacio con la sua rivale. Barbara ha invece iniziato a conoscere Marcello, lasciando da parte la differenza d’età. Un particolare ha però dato inizio a nuove accuse in studio. Barbara ha infatti parlato di una Porche, così Gianni e Armando hanno sostenuto come la donna sia interessata solo ai soldi. All’intervento di Armando, Veronica ha dunque colto la palla al balzo per tirare tirato fuori una nuova segnalazione.





La Dama ha consegnato alla redazione delle immagini dove si vede Armando in compagnia di una giovanissima ragazza. Nel mentre Veronica ha domandato di parlare con Roberta, e dopo un’accesa discussione le due sono uscite dallo studio per un confronto diretto.