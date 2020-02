Sanremo 2020, torna il Maestro Beppe Vessicchio

I fan di Beppe Vessicchio sono stati accontentati: dopo una lunga assenza il Maestro tornerà sul palco dell'Ariston.

A grande richiesta Beppe Vessicchio tornerà a dirigere l’orchestra del festival di Sanremo 2020: a dare l’annuncio è stato il direttore artistico di questa edizione, Amadeus.

Beppe Vessicchio torna a Sanremo

Nonostante goda di una certa notorietà sui social Beppe Vessicchio ha sempre preferito vivere la sua vita con riservatezza e in tanti si sono chiesti come mai lui fosse stato assente alle ultime edizioni della famosa kermesse.





A sorpresa Amadeus ha annunciato in diretta tv che il famoso direttore d’orchestra tornerà a dirigere al Festival di Sanremo 2020, e sui social i fan sono già impazienti di vederlo all’opera. Vessicchio ha commentato la sua assenza dalle precedenti edizioni dichiarando: “Nessun gesto di protesta, solo che nessun artista mi ha contattato per essere diretto”.

In tanti sui social si erano lamentati dell’assenza del celebre direttore, presenza fissa sul palco dell’Ariston dai primi anni ’90.

“Dirige l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio”, è una delle frasi rimaste nella memoria collettiva dei giovani fan del Festival di Sanremo, e in tanti non vedono l’ora di poter rivedere il famoso direttore anche quest’anno sul palco. La 70esima edizione dello show si preannuncia ricca di sorprese, di ospiti eccezionali e di vecchie conoscenze care ai telespettatori del piccolo schermo: come per altre famose edizioni della kermesse tra gli ospiti speciali vi sarà anche il premio Oscar Roberto Benigni che come al solito sorprenderà il pubblico con una delle sue entrate in grande stile sul prestigioso palco dell’Ariston.