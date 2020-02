Dopo lo scoop del presunto tradimento del fidanzato Pietro, Antonella Elia si è pesantemente sfogata all'interno della casa del Gf Vip 4

Dopo aver realizzato quello che era accaduto, Antonella Elia ha avuto uno sfogo nel Confessionale. Ricordiamo che la showgirl ha visto nella scorsa diretta del Gf Vip 4 le foto del fidanzato Pietro Delle Piane in compagnia della sua ex, alias sorella di Asia Argento. Alfonso Signorini l’ha quindi chiamata nella stanza dei superled, dove la Elia sembrava aver reagito bene. Anche con l’amica-nemica Adriana Volpe aveva mostrato una certa superiorità dell’affrontare l’argomento. Tuttavia, appena ritrovatasi sola nella suite, Antonella ha deciso di sfogarsi mostrando tutto il proprio risentimento nei confronti dell’uomo.

Gf Vip: il tarlo di Antonella

Una domanda attanaglia Antonella Elia in particolare: perché Pietro avrebbe voluto rivedere la ex proprio adesso? L’ex valletta di Mike Bongiorno ha provato a rilassarsi in suite dopo settimane di convivenza forzata al Gf Vip, ma evidentemente non ci è riuscita. “Mi sono goduta appieno il letto gigante con tutti questi cuscini. Bellissimo dormire da sola, ma il tarlo c’è”. Così ha dunque svelato in confessionale l’ex naufraga, rivolgendosi infine direttamente al fidanzato. “Bravo Pietro a farsi far le foto. Comunque sia andata, complimenti. Quando lo vedrò, lo farò nero e gliela farò pagare“.

Quello che dunque continua a passare per la mente di Antonella è perché Pietro abbia incontrato la ex proprio ora che lei si trova nella Casa del Gf Vip.

Una domanda del resto legittima, che probabilmente attanaglierebbe tutti quanti…