Boss Doms, la moglie risponde alle critiche social

La moglie di Boss Doms è stata bersagliata di critiche sui social dopo la performance della finale culminata con il bacio con Achille Lauro. La risposta a colpi di tweet però non è mancata, e compare pure un like di Achille Lauro.

Boss Doms, la reazione sociale di Valentina

Sul palco dell’Ariston, al fianco di Achille Lauro, Boss Doms ha portato ogni sera in scena uno spettacolo diverso, portando la questione gender nelle kermesse ligure. L’eccentrismo e il look elegante sono stati tolleati dagli haters, ma a far scatenare le polemiche è stato quel bacio avvenuto durante l’esibizione finale con il socio artistico Achille Lauro.

“Non pensi che sia sbagliato che tuo marito, nonché padre di tuo figlio, vada in giro con capelli viola, smalto e rossetto?”, hanno chiesto in molti Valentina Pegorer, moglie dell’artista.

Lo scorso 29 gennaio la moglie ha dato alla luce la primogenita Mina, e proprio la questione della maternità ha scatenato il putiferio su Twitter, con critiche aspre nei confronti del marito: “Non pensi che la cosa più importante che un marito e padre possa fare sia dare amore e protezione alle proprie donne?” recita il post, ma è arrivata puntuale la lucida risposta della moglie: “Gli schemi sono solo nelle menti di chi se li prefissa. Siate sinceri con voi stessi e ascoltate la vostra natura. Chi sono gli altri per definire che cos’è normale e cosa diverso. Grazie Edoardo. Non potresti che essere tu”. In migliaia hanno battuto un like alla sua risposta. Tra loro, anche Achille Lauro.