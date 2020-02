GF VIP, Pago a Serena: “Licia è omosessuale, stai lontano”

Pago chiederà scusa per le frasi contro Licia Nunez? Il concorrente ha chiesto a Serena Enardu di non frequentarla.

Il pubblico del web è insorto per una frase detta da Pago a Serena Enardu, mentre forse non credeva di essere ascoltato: il gieffino ha detto alla fidanzata di essere geloso della sua amicizia con Licia Nunez perché la concorrente è “omosessuale”.

Pago contro Licia Nunez

In tanti hanno trovato vergognosa la frase detta da Pago alla fidanzata Licia Nunez: il cantante ha praticamente chiesto alla fidanzata di non frequentare troppo Licia Nunez, visto l’orientamento sessuale della concorrente del Grande Fratello Vip. Durante la conversazione Pago le avrebbe dato anche il suo “beneplacito” a frequentare il suo amico Stefano “perché anche se è omosessuale gli piacciono gli uomini”.







La frase shock del concorrente sta creando un putiferio in rete, dove in tanti hanno chiesto che Pago si scusi per quanto affermato.

Il concorrente del Grande Fratello Vip è tornato a frequentare Serena Enardu dopo un periodo di crisi e di separazione. La donna è riuscita a riallacciare con lui un rapporto nella casa del Grande Fratello Vip, ma in tanti lo hanno messo in guardia su di lei. Il fratello di Pago, Pedro, è entrato nella casa del reality show proprio per mettere in guardia il musicista: a suo dire Serena Enardu avrebbe messo dei “mi piace” sui social ad Alessandro Graziani, tentatore e noto volto televisivo. A seguito del confronto tra Pago e Fratello, il cantante ha avuto un’accesa lite con Serena. Pago chiederà davvero scusa per quanto da lui affermato su Licia Nunez? Non è escluso che Alfonso Signorini prenda al più presto provvedimenti.