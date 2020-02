Che fine ha fatto Man Lo, la simpatica concorrente del Grande Fratello nel 2006? La ragazza ha completamente stravolto la sua vita e anche la sua immagine.

I fedeli telespettatori del Grande Fratello ricorderanno Man Lo Zhang, concorrente del programma nel 2006, che aveva conquistato tutti con simpatia e freschezza. Oggi le sue foto invadono i social, ma è completamente irriconoscibile. Che fine ha fatto Man Lo dopo la memorabile permanenza nella nota casa televisiva?

Che fine ha fatto Man Lo?

Man Lo Zang è stata fra i più amati concorrenti della casa del Grande Fratello nell’edizione del 2006. La ragazza si era distinta per un carattere grintoso e spumeggiante, che aveva conquistato il pubblico. Dopo l’esperienza nel programma Man Lo si è laureata al DAMS di Roma in regia. Da lì ha interpretato alcuni ruoli come attrice. Nel film “Questa notte è ancora nostra” di Paolo Genovese è apparsa al fianco di Ilaria Spada. Inoltre ha recitato in alcune produzioni di Gabriele Salvatores.

L’ultimo suo lavoro importante risale al 2016 e vede Man Lo in”All’improvviso Komir“, un film di Rocco Ricciardulli che è stato presentato anche all’Italian Film Festival di Berlino.

Ma in seguito la sua vita è nuovamente cambiata: Man Lo, oggi 37enne, si dedica alla moda e lavora come influencer. Il suo profilo Instagram, da migliaia di follower, la ritrae fra vestiti e viaggi con il fidanzato. L’ex gieffina, infatti, è impegnata con Stefano Codegoni, imprenditore e modello di Milano. Nelle foto Man Lo appare completamente cambiata dai tempi del Grande Fratello: non porta più la sua caratteristica frangetta e si è rimessa in forma. Da concorrente impacciata e comica, la ragazza si è trasformata in un’invidiatissima influencer.