Alfonso Signorini ha intervistato Alessandro Graziani per svelare la verità sul rapporto tra l'ex tentatore e Serena Enardu

L’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020 non poteva non ripercorrere le discussioni avute in settimana tra Pago e Serena in seguito ad un like postato dalla gieffina sulle foto di Alessandro Graziani. Proprio quest’ultimo è stato intervistato da Signorini per spiegare la sua posizione in merito.

Pago, Serena e Alessandro Graziani

La puntata inizia con Alfonso Signorini che introduce i temi della serata, spiegando di aver chiesto a Maria De Filippi di poter avere un faccia a faccia con Alessandro Graziani. Partendo proprio dalla storia di Pago e Serena, quindi, ecco partire un video che mostra le discussioni avute in settimana tra i due, con il cantante che chiarisce: “Serena è una ragazza impulsiva, abbiamo sofferto, abbiamo fatto il nostro percorso. Siamo arrivati a questo punto, a questa serenità, anche grazie al Grande Fratello.

Se rovinassi tutto per un like sarei uno stupido. Ora siamo molto felici. Non so come andrà a finire”.

Poco dopo Alfonso Signorini spiega ai due gieffini di aver parlato con Alessandro Graziani facendo partire il relativo filmato. Ebbene nella clip in questione si vede il conduttore del Grande Fratello Vip intervistare Graziani nello studio di Uomini e Donne. Graziani quindi spiega: “Non ero innamorato di Serena a ‘Temptation Island’, c’è stato un avvicinamento forte dovuto anche allo stare insieme 24 ore su 24. Mi guardava, mi parlava in un modo particolare, chiedeva di me alle altre fidanzate. L’intenzione di conoscerci c’era. Anch’io stavo bene insieme a lei”.

In merito ai like che tanto hanno creato scompiglio nel corso delle ultime settimane Alessandro Graziani ha poi aggiunto: “Non la sento da tempo, l’ultima volta che ci siamo sentiti è stata lei a cercarmi, mi ha fatto gli auguri di Natale e Capodanno.

Io non l’ho più cercata. Non credo ci siano secondi fini nel like. Non è stato un bel gesto però“. Maria De Filippi, dal suo canto, afferma di credere alla sincerità di Serena Enardu, tanto da dichiarare: “Non è una persona doppia, è diretta. Io le credo”. Serena Enardu, quindi, afferma di avergli mandato gli auguri perché lo considera una persona “pura e trasparente”, per poi sottolineare che Alessandro Graziani “Non ricorda che l’ultimo messaggio me l’ha mandato lui quando sono venuta qui la prima volta. Diceva che era dispiaciuto per quanto accaduto con Pago, vuole la mia felicità“.



Alessandro e Serena dopo Temptation Island

Il filmato a questo punto riprende con Alessandro Graziani che dice: “Io e Serena ci siamo visti subito dopo la fine del programma.

Abbiamo fatto un weekend insieme“. Ecco quindi Alfonso Signorini che fa una domanda molto diretta: “Avete consumato o no?”. Graziani allora risponde: “Per me è una cosa chiusa, c’è stato qualcosa… Se lo ha detto a Pago? Perché non lo chiedi a lei?”. Serena Enardu viene quindi interpellata e a tal proposito ha dichiarato: “Se abbiamo consumato o no? Se dovessi dire di sì sareste tutti contenti, se dicessi no non mi credereste. Vi rimarrà il dubbio. Quello che è successo con Alessandro, lo dobbiamo sapere solo io, Alessandro e Pago che già sa. Pago sapeva del nostro incontro”. Proprio il cantante interviene quindi nella discussione affermando di sapere tutto: “Per me dal 25 agosto, la storia è finita. Da lì ognuno poteva fare quello che voleva.

Volete sapere se ho avuto altre donne io?”, con Serena Enardu che dice di non volerlo sapere.