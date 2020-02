Giusy si è rivolta a C'è Posta per Te per cercare di trovare tre uomini che in gioventù, cinquant'anni prima, l'hanno corteggiata.

La terza storia della quinta puntata di C’è Posta per Te ha come protagonista Giusy, una donna di 75 anni in cerca di tre uomini che in gioventù l’hanno corteggiata ma che lei ha sempre rifiutato. Quando gli addetti hanno cercato di rintracciarli, hanno però scoperto che due di essi erano morti e che vi erano ben sei persone con il nome e cognome del terzo, tutte presentatesi in trasmissione per verificare chi fosse quello che anni prima aspirava a Giusy.

Giusy a C’è Posta per Te

Antonio Loi. Questo il nome dell’unico corteggiatore della donna rimasto in vita che appartiene però a sei persone. I postini della trasmissione li hanno rintracciati tutti e li hanno portati negli studi in modo che la 75enne potesse ritrovare quello che aveva conosciuto in gioventù.

Il primo, dopo aver ascoltato la sua descrizione, ha ammesso di non conoscerla.

Il secondo, pur avendo la stessa auto indicata da Giusy, ha ammesso di non essere originario del paese da lei specificato. Il terzo ha chiarito subito di non avere idea di chi sia e il quarto, che si definisce un gran corteggiatore, ha anch’egli affermato di non aver mai incontrato la donna in vita sua. Stessa dichiarazione del quinto che, quando l’ha vista, ha esordito con un “Non assomiglia nemmeno a mia nonna“.

L’ultima occasione è data dal sesto Antonio Loi, che Giusy ha riconosciuto essere quell’uomo che la venne a prendere “in macchina a Villagrande il giorno in cui mio cugino Franco si fidanzava con Maria“.

Antonio però dice di non conoscerla, di non ricordarsi niente e che comunque non le interessa perché è già felicemente sposato. A quel punto la busta si chiude e Giusy è convinta che il suo atteggiamento sia dovuto all’orgoglio e al dispiacere che tanti anni prima gli ha arrecato rifiutandolo. Intanto, se pur non è riuscita a tornare con il suo vero Antonio, due dei sei venuti in trasmissione hanno mostrato intenzione di conoscerla.