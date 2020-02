Benji e Fede si separano? L’annuncio via social

L'annuncio di Benji e Fede ha lasciato i fan senza parole: i due hanno dichiarato di essere intenzionati a separarsi definitivamente.

A sorpresa Benji e Fede hanno fatto un clamoroso annuncio che ha lasciato i fan senza parole: i due cantanti hanno praticamente rivelato di voler chiudere questa fase della loro vita, ma non hanno specificato se metteranno fine alla loro carriera artistica o se invece chiuderanno col mondo della musica.

Benji e Fede: l’annuncio

I fan si sono disperati leggendo l’annuncio fatto da Benji e Fede via social: i due cantanti hanno dichiarato che quello del 3 maggio 2020 all’Arena di Verona sarà il loro ultimo concerto. Se continueranno la loro carriera da solisti o se invece non faranno più musica non è dato sapere, quel che è certo è che molti dei dettagli sulla loro decisione sono contenuti nel libro Naked – Tutto quello che non avete visto, in tutte le librerie dal 17 marzo.

Benji e Fede, amici fin dall’infanzia e che come duo musicale hanno raggiunto grande successo, hanno rivelato di voler chiudere per sempre questa fase della loro vita: in tanti tra i fan sui social hanno mostrato di essere disperati per l’annuncio fatto dai due cantanti, e hanno chiesto loro spiegazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benji & Fede (@benjiefede) in data: 17 Feb 2020 alle ore 5:27 PST







In tanti si domandano se alla base della decisione non ci sia stata una lite tra i due cantanti, che da sempre sono amici intimi.

I due non hanno fatto parola circa il loro rapporto, e per sapere ulteriori dettagli bisognerà attendere che i due chiariscano i dubbi dei fan.