Teresanna Pugliese fa il suo ingresso nella Casa del Gf Vip accompagnata da Giovanni Gentile. Ma chi è il marito dell'ex tronista di Uomini e donne?

Nell’ultima puntata del Gf Vip ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia anche l’ex tronista di Uomini e donne Teresanna Pugliese, accolta assieme alle altre due new entry Asia Valente e Sara Soldati. L’ex tronista è stata precedentemente insieme a Francesco Monte, per poi diradare le sue apparizioni televisive fino al grande ritorno di questa sera. La Pugliese è stata accompagnata fino alla caratteristica porta rossa dal marito Giovanni Gentile, con il quale è sposata dal 2018 e con cui ha un figlio di cinque anni. Ma chi è Giovanni Gentile?

Gf Vip, il marito di Teresanna Pugliese

Teresanna e Giovanni si sono sposati nel 2018 ma già da tre anni erano genitori del piccolo Francesco, nato nel 2015. Le informazioni sul marito non sono molte dato che la coppia è molto riservata sulla loro vita privata, ma è noto che Giovanni Gentile provenga da una delle più famose famiglie di Napoli e che sia un imprenditore legato a un’azienda di smaltimento dei rifiuti.

In passato è stata la stessa Teresanna a parlare della sua storia con Giovanni Gentile come nettamente diversa dalle precedenti relazioni avute: “La mia vita non è andata sempre liscia, per tutti ci sono le prove, e le mie le ho affrontate tutte.

Questa è stata la mia prima storia in cui sono stata amata realmente e dove ci sono stati progetti concreti”. L’ex tronista ha poi aggiunto: “Giovanni è arrivato all’improvviso, è stato un fulmine a ciel sereno e con lui ogni giorno è ancora bello come il primo. Incontrarlo è stata una svolta per entrambi. Lo vedo e me ne rendo conto da come mi guarda e mi parla

La precedente relazione con Francesco Monte

Teresanna ha infine specificato come non sia stato facile chiudere la sue precedente storia con Francesco Monte e lasciarsi tutto alle spalle per ricominciare una nuova vita: “Quando ci siamo incontrati, uscivo da un periodo buio per la fine della storia con Francesco. Portavo i segni, la delusione di quella relazione: non è stata una scelta leggera per me quella di lasciare Francesco e rinunciare a lui, ma il peggio ormai era passato ed ero pronta a concentrarmi su di me”.