Pupo è rimasto bloccato a New York a causa di un atterraggio d’emergenza: a rischio la sua presenza al Grande Fratello Vip 4

Il ritorno in patria di Pupo si sta rivelando più complicato del previsto. La cosa potrebbe del resto ripercuotersi negativamente anche sul Grande Fratello Vip, dove il cantante riveste il ruolo di opinionista in studio insieme a Wanda Nara. Ma cosa sta succedendo per la precisione? Al secolo noto come Enzo Ghinazzi, in queste settimane l’artista sta girando il mondo per celebrare i 40 anni del pezzo “Su di noi”, che portò a Sanremo nel 1980. Ebbene, per un problema di viaggio, potrebbe anche dover saltare la puntata del GF Vip di lunedì 17 febbraio. Pupo è infatti di ritorno in queste ore da New York, ma un inconveniente lo ha bloccato all’aeroporto di Londra.

Pupo sarà assente al Gf Vip?

A darne notizia è lo stesso Pupo sui sui profili social.

Qui il cantautore ha reso noto il forte ritardo del suo volo di ritorno per Roma, determinato, come detto, da un contrattempo. “Un passeggero molto indisciplinato ha costretto il volo da Roma a New York a un atterraggio di emergenza a Londra. A causa di questo ‘squilibrato’, il mio volo di ritorno per Roma subirà un forte ritardo. Spero di arrivare in tempo per il GF Vip”.

Questo dunque il messaggio costernato e amareggiato postato da Pupo su Instagram per avvisare tutti i fan della trasmissione. La 12a puntata del Grande Fratello Vip 4 potrebbe dunque vedere per la seconda volta una poltrona vuota a fianco di Wanda Nara. L’artista toscano si era infatti già assentato nel corso della precedente diretta del 14 febbraio, quando Alfonso Signorini piazzò un cartonato al suo posto.